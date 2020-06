Corona-Studie an 60 Kitas in Hessen

Um herauszufinden, welchen Anteil Kinder an der Verbreitung des Coronavirus haben, führt das Land Hessen eine Studie an 60 Kindertagesstätten in ganz Hessen durch. Die Studie beginnt Mitte Juni.

Derzeit ist noch ungewiss, welchen Anteil Kinder an der Verbreitung des Coronavirus haben. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration startet deshalb gemeinsam mit dem Institut für medizinische Virologie der Goethe-Universität die „SAFE-KiDS Studie“. Die Studie erhebt Daten zum Auftreten von SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen und vergleicht sie mit der Ausbreitung des Virus in der entsprechenden Region, um mehr über die Beteiligung von Kindern an der Infektionsausbreitung zu erfahren.



Für die Studie, die ab Mitte Juni beginnen soll, wurden 60 Kindertagesstätte (Kitas) in ganz Hessen ausgewählt und die Kita-Träger zur Teilnahme eingeladen. „Wir wollen untersuchen, ob es in den Kita-Gruppen zu Infektionen mit dem Virus kommt und ob wir mit dieser Methode eventuelle Ausbrüche schneller erkennen können“, erklärte Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Den Kindern und ihren Betreuern und Betreuerinnen werden wöchentliche Testungen auf SARS-CoV-2, den Erreger der Krankheit COVID-19, angeboten, die Teilnahme ist allerdings freiwillig.