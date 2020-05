Nied: Zug erfasst mehrere Menschen an Bahnübergang

Mehrere Menschen wurden am Donnerstagabend an einem Bahnübergang im Stadtteil Nied von einem Zug erfasst, eine 16-Jährige ist dabei ums Leben gekommen. Die Bahnschranken waren zum Unfallzeitpunkt geöffnet, die Ursache dafür ist noch unklar.

Im Stadtteil Nied ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall an einem Bahnübergang an der Oeserstraße gekommen, bei dem eine 16-Jährige ums Leben kam. Ein durchfahrender Zug der Hessischen Landesbahn hatte die 16-jährige Fußgängerin sowie einen 52 Jahre alten Radfahrer und eine 50-jährige Autofahrerin erfasst. Der Radfahrer und die Autofahrerin wurden dabei laut Polizei schwerer verletzt. Die Feuerwehr musste die 50-Jährige mit hydraulischen Geräten aus dem Wagen befreien. Laut Sprecher der Bundespolizei Ralf Ströher befinden sich die Autofahrerin sowie der Radfahrer derzeit noch im Krankenhaus, ihr Gesundheitszustand sei jedoch stabil.



Reisende in dem Zug wurden nicht verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Passanten, die den Unfall gesehen hatten, wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut.



Bahnschranken waren geöffnet



Wie die Bundespolizei noch am Donnerstagabend mitteilte, waren die Schranken des Bahnübergangs zum Unfallzeitpunkt geöffnet. Ob es sich dabei um menschliches Versagen oder um einen technischen Defekt handelt, ist derzeit noch unklar. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Der Zugführer leitete nach Angaben der Polizei sofort eine Notbremsung ein, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern.



Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Höchst und der Mainzer Landstraße bleibt voraussichtlich noch bis Montag gesperrt, wie die Deutsche Bahn am Freitagmorgen mitteilte. Der Bahnverkehr wird über Frankfurt-Griesheim umgeleitet.