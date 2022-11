Was die Polizei beim Waffenverbot plant

Reichspogromnacht

Erinnern an die Opfer des Holocaust

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in ganz Deutschland Synagogen in Brand gesetzt und allein in Frankfurt mehr als 1000 Jüdinnen und Juden ermordet oder verschleppt. Um an diesen Tag zu erinnern, finden am Mittwoch zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.

Text: sfk / Foto: AdobeStock/bodot