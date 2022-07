Raubüberfall auf Video: Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Auf einem Handyvideo, das seit knapp zwei Wochen im Internet kursiert, ist zu sehen, wie ein Mann im Bahnhofsviertel niedergeschlagen und ausgeraubt wird. Nachdem sich der Betroffene bereits vergangene Woche bei der Polizei meldete, wurde nun ein 33-Jähirger festgenommen.

Seit knapp zwei Wochen kursiert in den sozialen Medien ein Handyvideo aus dem Bahnhofsviertel. Zu sehen ist darauf, wie ein Mann in einer Personengruppe einen anderen ins Gesicht schlägt und dieser sofort zu Boden fällt. Anschließend wird er von dem Täter und einem weiteren Mann ausgeraubt. Der Vorfall soll sich laut Polizei bereits am Morgen des 9. Juli an der Ecke Niddastraße/Elbestraße ereignet haben. Nun wurde ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.



Das Opfer, ein 35-jähriger Mann, hatte sich bereits vergangene Woche bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, habe er sich auf dem Video wiedererkannt. Er habe sich nur schwer daran erinnern können, was genau passiert war. Laut Polizei war der Mann in mehreren Lokalitäten im Bahnhofsviertel unterwegs gewesen, bevor er auf die Täter traf. Nach der Tat sei er kurze Zeit zur Behandlung im Krankenhaus gewesen.



Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu dem festgenommenen 33-Jährigen. Er soll den 35-Jährigen am 9. Juli niedergeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Tatverdächtige am Montagabend in der Taunusstraße widerstandslos festnehmen lassen. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes erlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.