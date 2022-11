Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff

Eine 27-Jährige wurde am Mittwochabend an der Taunusanlage Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der bislang unbekannte Täter raubte der Frau anschließend die Handtasche und verkaufte offenbar ihr Smartphone weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine Frau angegriffen und sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, war die 27-jährige Frau gegen 21.30 Uhr in einer Grünanlage in der Taunusanlage unterwegs, als sie von einem Mann verfolgt und angesprochen wurde. Nachdem sie den Mann zurückgewiesen habe, habe er die 27-Jährige mit den Armen von hinten umklammert und sie an den Brüsten und im Intimbereich berührt. Anschließend habe er sie zu Boden gestoßen, ihr die Handtasche geklaut und sei geflohen.



Die Polizei sucht derzeit nach dem Täter. Er soll etwa 1,80 Meter groß und circa 30 Jahre alt sein. Zudem soll er eine schmale Statur, blonde nackenlange Haare und einen blonden, ungepflegten Vollbart haben sowie eine dunkle Regenjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose getragen haben. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/755 10 400 bei der Frankfurter Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Nach der Tat habe die 27-Jährige laut Polizei ihr Smartphone orten können. Darüber machte die Polizei drei Männer im Alter zwischen 46 und 52 Jahren aus, die das Telefon offenbar von dem Täter erworben hatten. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.