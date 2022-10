Mitarbeiter im Imbiss mit Messer verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen wurde ein Mitarbeiter eines Imbisses am Dienstagabend im Frankfurter Bahnhofsviertel verletzt. Der Täter flüchtete nach der Tat. Ein Tatverdächtiger wurde am heutigen Mittwoch festgenommen.

Am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr wurde ein 37-jähriger Mitarbeiter eines Imbisses in der Münchener Straße von einem Arbeitskollegen mit einem Messer attackiert. Die beiden Männer waren laut Polizei zuvor in einen Streit geraten. Das Opfer wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht, befinde sich aber in einem stabilen Zustand.



Nach dem Täter wurde anschließend gefahndet. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei inzwischen am Mittwoch ein Tatverdächtiger festgenommen worden.