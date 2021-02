78-Jähriger stirbt nach Messerangriff

Bei einem Angriff im Bahnhofsviertel vor zwei Wochen hat ein 42-Jähriger mehrere Menschen verletzt. Eines der Opfer, ein 78 Jahre alter Mann, ist am Donnerstag an den Folgen des Angriffs verstorben.

Zwei Wochen nach dem Messerangriff im Bahnhofsviertel ist eines der Opfer, ein 78-jähriger Mann, gestorben. Gegen den Angreifer, ein vermutlich psychisch kranker 42-Jähriger, ermitteln die Frankfurter Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall nun wegen des Verdachts des Mordes. In den anderen Fällen bliebe der Verdacht des versuchten Mordes beziehungsweise in einem Fall der Verdacht des versuchten Totschlages. Der 42-Jährige befindet sich inzwischen in einer Psychiatrie.



Nach ersten Erkenntnissen soll der 42-Jährige zunächst einen auf dem Gehweg liegenden 40-jährigen Mann geschlagen und getreten haben. Nachdem dieser sich wehren wollte, habe der 42-Jährige versucht, ihn mit dem Messer anzugreifen und ihn dabei schwer verletzt. Danach hat der 42-Jährige weitere Menschen mit dem Messer angegriffen: ein 24- und der 78-Jähriger wurden schwer, eine 40 Jahre alter Mann leicht verletzt.