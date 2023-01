50-Jähriger wegen 25 Euro niedergeschlagen

Auf der Mainzer Landstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Straßenraub, bei dem ein 50-Jähriger zu Boden geschlagen und dabei verletzt wurde. Der Täter konnte anschließend mit 25 Euro Bargeld fliehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nachdem er seinen Geldbeutel aus der Hosentasche genommen hatte, wurde ein 50-jähriger Mann am Freitagnachmittag angegriffen und mit der Faust zu Boden geschlagen. Der bislang unbekannte Täter konnte anschließend mit der Beute – 25 Euro Bargeld – fliehen.



Wie die Polizei anschließend mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr auf der Mainzer Landstraße in Höhe der Hausnummer 50. Dort soll der Täter den 50-Jährigen von hinten angegriffen und mit der Faust zu Boden geschlagen haben. Dabei habe er Schläfe, Oberlippe sowie das linke Auge getroffen. Trotz Verletzung rannte das Opfer laut Polizeiangaben dem Täter noch hinterher, verlor ihn jedoch in der Savignystraße aus den Augen.



Die Polizei sucht nun weiterhin nach dem Täter und bittet um Mithilfe. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und mit einer schwarzen Mütze, einer blauen Jacke, braunen Schuhen und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein. Hinweise können an das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/75510400 gerichtet werden.