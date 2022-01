19-Jähriger bedroht Obdachlosen mit Schreckschusspistole

Ein 19-Jähriger wurde am vergangenen Samstag im Bahnhofsviertel vorläufig festgenommen. Er hatte zuvor einen obdachlosen Pfandflaschensammler mit einer Schreckschusswaffe bedroht.

Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Geldinstituts hat laut Mitteilung der Polizei am Samstagabend beobachtet, wie „ein augenscheinlich pfandflaschensammelnder Obdachloser“ in der Weserstraße von einer Gruppe junger Männer heraus bedrängt worden sei und die Gruppe ihn zudem dazu aufgefordert habe, zu verschwinden. Zwei der Männer seien dann auf den Pfandflaschensammler zugegangen, hätten ihn mit einer Schusswaffe bedroht und seien anschließend in Richtung Taunusstraße geflohen. Der Sicherheitsmitarbeiter sei daraufhin den Männern gefolgt und habe die Polizei kontaktiert.



Laut Mitteilung der Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen kurz darauf festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der beiden Männer, sei bei dem 19-Jährigen eine Schreckschusspistole sowie der dazugehörigen Waffenschein gefunden worden. Er wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.