Hessische Polizei geht verstärkt gegen Kindesmissbrauch vor

Mit der neuen „Besonderen Aufbauorganisation (BAO) FOKUS“ verstärkt die hessische Polizei den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornographie. Das hessische Innenministerium hat am Mittwoch über erste Erfolge berichtet.

Seit Oktober erhöht die hessische Polizei ihre Anstrengungen im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornographie und hat dazu die „Besondere Aufbauorganisation (BAO) FOKUS“ mit mehr als 130 Ermittlerinnen und Ermittlern ins Leben gerufen.



Wie das Hessische Innenministerium am Mittwoch mitteilte, seien bisher hessenweit 45 Durchsuchungen, bei 16 Beschuldigten erkennungsdienstliche Maßnahmen und 17 Beschuldigtenvernehmungen durchgeführt worden. Zudem wurde eine Person festgenommen. „Mit den Maßnahmen der BAO FOKUS unterstreicht die hessische Polizei, dass der Kampf gegen Sexualstraftäter höchste Priorität hat“, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).



Bereits im Oktober konnte die BAO laut Innenministerium erste Erfolge erzielen. So sei es gelungen, einen Sexualstraftäter aus Hessen, dem sexueller Missbrauch an Kindern in 122 Fällen zur Last gelegt wird, in Frankreich festzunehmen. Bei den Durchsuchungen der vergangenen Wochen seien rund 600 digitale Speichermedien und Endgeräte sichergestellt worden. Zusätzlich zu dem vollstreckten Haftbefehl seien gegen 44 Beschuldigte Strafverfahren eingeleitet worden.



Mit vier Millionen Euro aus dem Haushalt der Hessischen Landesregierung soll außerdem eine moderne Forensikplattform aufgebaut werden. Diese ermögliche es, Täternetzwerke zu enttarnen und Täter schneller festzunehmen. Die „Flut an Datenmaterial“, die bei jeder Durchsuchungsmaßnahme sichergestellt und ausgewertet werden müsse, stelle die Ermittler:innen permanent vor große Herausforderungen.



Lange Verjährungsfristen bei sexuellem Kindesmissbrauch



Die strafrechtlichen Verjährungsfristen bei sexuellem Kindesmissbrauch ruhen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr des Opfers. Diese betragen dann, je nach Schwere der Tat, zwischen fünf und 20 Jahren. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2019 knapp 16 000 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern und 12 200 „polizeilich erfasste Delikte“ im Bereich der Kinderpornografie in ganz Deutschland.