Polizei fahndet nach 21 Verdächtigen

Fünf Wochen nach den Ausschreitungen am Opernplatz, bei denen mehrere Einsatzkräfte angegriffen wurden, hat die Polizei zwölf mutmaßliche Täter ermittelt. Eine öffentliche Fahndung soll nun dabei helfen, 21 weitere Verdächtige zu identifizieren.

Nach den Ausschreitungen am Opernplatz vor fünf Wochen, bei denen mehrere Polizeibeamte angegriffen wurden, haben Staatsanwaltschaft und Polizei bereits zwölf mutmaßliche Täter identifiziert. Gegen sie werde nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Beschuldigten „mindestens eine Flasche oder einen ähnlich gefährlichen Gegenstand“ geworfen haben.Gegen 21 weitere mutmaßliche Täter, die auf den Videos zu sehen sind, bislang aber unbekannt seien, werde nach Angaben der Polizei weiterhin ermittelt. Gemeinsam suchen Staatsanwaltschaft und Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Verdächtigen machen können. Entsprechende Fotos der Beschuldigten können auf der Internetseite der Polizei eingesehen werden. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli war es zu heftigen Ausschreitungen auf dem Opernplatz gekommen, nachdem Einsatzkräfte vor Ort in eine Schlägerei eingegriffen hatten, um einer am Boden liegenden Person zu helfen. Mehrere Beamte wurden durch Flaschenwürfe verletzt, 39 Personen wurden festgenommen. Wie die Polizei nun mitteilte, werde das Ausmaß des Vorfalls auch durch die Menge des eingesammelten Glasbruchs deutlich. In der Tatnacht habe man fast drei Tonnen Altglas aufgefunden, an einem normalen Wochenende kämen in der Regel sonst etwa 50 bis 100 Kilogramm zusammen.