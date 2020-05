Leichenfund in Nieder-Eschbach: 23-Jähriger festgenommen

Erst kürzlich konnte die Leiche einer Frau identifiziert werden, die im Sommer 2016 in Nieder-Eschbach gefunden wurde. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Polizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Im Fall der getöteten Frankfurterin, deren Leiche im August 2016 in der Nähe des Ikeas in Nieder-Eschbach gefunden wurde, hat die Polizei nun einen 23-Jährigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei Frankfurt mitteilten, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann aus Büttelborn (Groß-Gerau), der aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammt. Weitere Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft unter Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht.



Der 23-Jährige wurde nach seiner Festnahme dem Haftrichter bei dem Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Da der Mann zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsender gewesen sei, richtet sich die Zuständigkeit nach dem Wohnort des Mannes, weshalb die Staatsanwaltschaft Darmstadt das Verfahren übernommen, und die Ermittlungen mit der Kriminalpolizei Frankfurt fortgeführt hat.



Frau nach vier Jahren identifiziert



Im August 2016 wurde bei Mäharbeiten von Grünflächen in der Züricher Straße in Nieder-Eschbach die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Erst vier Jahre später konnte die Polizei die Identität der Unbekannten klären. Es handelt sich dabei um eine 56-jährige Frankfurterin, die zuletzt am Ben-Gurion-Ring wohnte. Mit Bildern, die die 56-Jährige zu Lebzeiten zeigen, veröffentlichten die Ermittler Anfang Mai einen neuen Zeugenaufruf.