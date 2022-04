Open-Air-Location eröffnet im Süden der Stadt

Mit dem „Ours“ bekommt die Stadt eine neue Open-Air-Location in der Nähe des Deutsche Bank Parks. Diverse Künstler stehen am Eröffnungswochenende Ende April auf der Bühne und wollen Gäste mit elektronischer Musik zum Tanzen bringen.

Mit dem „Ours“ soll Ende April eine neue Open-Air-Location in der Nähe des Deutsche Bank Parks eröffnen. Am Eröffnungswochenende, 30. April sowie 1. Mai, sollen diverse Musikerinnen und Musiker auftreten. Die neue Location will mit elektronischer Musik zum Tanzen auf der Wiese unter freiem Himmel einladen.Am Samstag des Eröffnungswochenendes treten etwa Künstlerinnen und Künstler wie Daniel Stefanik, Holly North und Niko Schwind auf. Am Sonntag übernehmen Maceo Plex, Karotte und Chris Tietjen die Bühne, um Besuchende mit elektronischen Klängen zum Tanzen zu bringen.Das „Ours“ soll nicht nur als neuer „Open-Air-Sweet-Spot“ dienen, sondern auch einen Rückzugs- und Freiraum für Kultur, Veranstaltungen, Märkte oder Konzerte darstellen. Anders als bei gängigen Open-Air-Locations soll es statt Dixie-Toiletten feste Container geben. Ein Mehrweg-Getränkesystem soll die Umwelt schonen und moderne Foodtrucks eine abwechslungsreiche Küche bieten.Für diesen Sommer seien etwa zehn Veranstaltungstermine geplant, jedoch können weitere dazukommen, so Initiator Oliver Gerhardt. „Wir fangen zwar elektronisch an, aber planen beispielsweise auch ein Hip-Hop und Rap-Event“, sagt Gerhardt. Außerdem soll das Open-Air-Gelände mit Flohmärkten, Sport-Veranstaltungen oder Yoga im Freien bespielt werden. Das JOURNAL FRANKFURT verlost 3x2 Tickets für wahlweise den 30. April oder den 1. Mai. Interessierte können bis zum 28. April an der Verlosung teilnehmen. Darüber hinaus können Tickets für das Eröffnungswochenende online erworben werden. Die offizielle Adresse ist Am Oberforsthaus 11 (Wäldchestag-Gelände) auf dem Gelände des Boxer-Club e.V.s. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Außerdem ist ein RMV-Ticket in der Eintrittskarte inkludiert.