Mutmaßlicher IS-Anhänger soll Anschlag in Frankfurt geplant haben

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 24-jährigen mutmaßlichen IS-Anhänger aus Offenbach erhoben. Dieser soll vergangenes Jahr einen Anschlag auf ein Frankfurter Lokal geplant haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen mutmaßlichen IS-Anhänger aus Offenbach erhoben. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen Juli und Dezember 2019 einen Sprengstoffanschlag auf ein Frankfurter Lokal vorbereitet zu haben. Dazu soll er laut Staatsanwaltschaft sich bereits Grund-Bestandteile zur Herstellung von Sprengstoff beschafft und versucht haben, in einem Internetshop ein Maschinengewehr nebst Munition zu erwerben. Der 24-Jährige wurde vergangenen November im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.



Weiterhin wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, im August 2019 am Marktplatz in Offenbach einen Mann mit der Faust geschlagen zu haben und anschließend gemeinsam mit zwei Bekannten auf das zu Boden gefallene Opfer eingetreten zu haben. Ferner soll der 24-Jährige im Dezember 2019 in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt einen Mitgefangenen mit einem massiven Wasserschieber angegriffen und verletzt haben. Der Prozessbeginn steht noch nicht fest.