Mutter greift 15-jährigen Sohn mit Messer an

Eine Mutter soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihren Sohn mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau sei bereits 2018 wegen der versuchten Tötung ihres Sohnes verurteilt worden und habe sich während ihres Hafturlaubes zu Hause aufgehalten.

In Frankfurt Höchst soll Samstagnacht eine 50-jährige Frau ihren 15-jährigen Sohn mit einem Messer angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei sei die Frau um kurz nach Mitternacht mit einem Küchenmesser auf ihren Sohn losgegangen und habe diesen „nicht lebensbedrohlich im Bereich des Oberkörpers“ verletzt. Die alarmierte Polizei habe beim Eintreffen auch Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers bei der 50-Jährigen bemerkt, die sie sich nach Polizeiangaben selbst hinzugefügt haben soll. Beide seien daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert worden, die Mutter musste laut Polizeiangaben zunächst intensivmedizinisch betreut werden. Gegen sie wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.



Wie die Polizei mitteilte, habe sich die Frau wegen eines Haftentlassungsurlaubes zu Hause aufgehalten. Bereits vor zwei Jahren sei sie wegen der versuchten Tötung ihres Sohnes verurteilt worden und war seitdem in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.