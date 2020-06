Polizei richtet Hinweisserver ein

Aufgrund der Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat das Polizeipräsidium Südosthessen einen Hinweisserver eingerichtet. Eine spezielle Arbeitsgruppe hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Südosthessen hat einen Hinweisserver eingerichtet zu den Angriffen auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Dietzenbach. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, Hinweise, Fotos, Videoaufnahmen oder sonstige Beobachtungen, die mit den Angriffen in Verbindung stehen könnten unter der Polizei zu übermitteln . Auch anonyme Hinweise seien möglich. Wie die Polizei mitteilte, wurde zusätzlich eine Arbeitsgruppe des Fachkommissariats 11 eingerichtet, die ausschließlich für die Ermittlungen in diesem Fall zuständig ist.In Dietzenbach hatten am frühen Freitagmorgen etwa 50 Menschen während eines Großeinsatzes von Polizei und Feuerwehr die Rettungskräfte angegriffen. Diese waren aufgrund eines Brandes vor Ort, den die Personen eigens gelegt haben sollen. Dort wurden die Beamtinnen und Beamten mit Steinen beworfen. Die Auseinandersetzung dauerte laut Polizei etwa zwei Stunden; es wurden drei Personen festgenommen. Zwei, weil sie die Einsatzmaßnahmen der Polizei störten und einen Platzverweis ignorierten, ein Dritter soll an den Steinwürfen beteiligt gewesen sein. Die beiden wurden am Freitag entlassen, der 19 Jahre alte Mann wurde dem Amtsgericht vorgeführt und unter Auflagen entlassen. Über die Hintergründe, und ob die Aktion in Zusammenhang mit einem vorherigen Polizeieinsatz stehe, bei dem die Beamtinnen und Beamten mehrere Kellerräume durchsuchten und Fahrräder beschlagnahmten, könnten noch keine Aussagen getroffen werden, teilte ein Pressesprecher am Dienstag auf Anfrage mit.