Corona-Impfhotline klärt Bürger:innen auf

Bald beginnen auch in Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus. Für die offenen Fragen der Bürger:innen rund um Nebenwirkungen und Wirksamkeit des Impfstoffs steht ab sofort eine Servicehotline der AOK Hessen zur Verfügung.

Am 27. Dezember sollen die Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland starten. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partner Pfizer wurde am Montagabend wie erwartet von der Europäischen Kommission zugelassen . Damit sich die Bürger:innen vor dem Startschuss besser informieren können, hat die AOK Hessen nun die Corona-Impfhotline ins Leben gerufen. Diese soll mit einem 55-köpfigen Team aus Ärztinnen und Ärzten sowie medizinisch ausgebildetem Fachpersonal 24 Stunden am Tag für die Fragen der Bürger:innen zur Verfügung stehen.„In den Gesprächen hat sich in den letzten Wochen sehr deutlich ein steigender Informationsbedarf bezüglich der Impfungen abgezeichnet“, so der ärztliche Leiter des Servicecenters AOK-Clarimedis, Dr. Thomas Wollersheim. Bei der Impfhotline erwarte man daher viele Anrufe, zum Beispiel zu möglichen Nebenwirkungen und zur Wirksamkeit des Impfstoffs. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Informationen werde das Angebot der Hotline nach und nach erweitert.Zu erreichen ist das Team unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1 265 265 rund um die Uhr. Zu Beginn der Pandemie hatte die AOK Hessen eine Versicherten-Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Seitdem haben die medizinischen Expert:innen laut AOK Hessen rund 11 000 Beratungen durchgeführt.