Mann mit mehreren Stichen verletzt

Ein 59-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag stark blutend von Passanten in der Neuen Kräme gefunden. Ein bislang unbekannter Täter soll ihn mit mehreren Stichen verletzt haben. Die Mordkomission ermittelt nun.

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 59-jähriger Mann von einem unbekannten Täter angegriffen und mit mehreren Stichen verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Passantinnen und Passanten haben ihn gegen 0:50 Uhr stark blutend in der Neuen Kräme gefunden. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht, dort wurden mehrere Stiche im Oberkörper des Geschädigten entdeckt. Einer habe dabei die Lunge des Mannes durchbohrt, so die Polizei.



Der 59-Jährige sei nach eigenen Angaben gegen Mitternacht in einem Lokal am Römerberg gewesen. Von dort aus sei er zu Fuß Richtung Neue Kräme gelaufen. Dabei sei er alkoholisiert gewesen, weshalb er Erinnerungslücken habe, so die Polizei. Er ist 1,77 Meter groß und hat kurze graue Haare. Darüber hinaus war er an jenem Abend mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Sakko, einem weißen Hemd, einer grünen Krawatte und einer Stoffhose bekleidet. Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter gibt es nicht.



Die Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der 069/75551199 melden.