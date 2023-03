Villa Kennedy kehrt als Nobel-Hotel zurück

Anfang 2022 kam das Aus für das Fünf-Sterne-Hotel Villa Kennedy. Im Herbst 2024 soll es nun als Teil der Althoff Collection als Nobelherberge zurückkehren.

Vor knapp einem Jahr musste die Villa Kennedy seine Hotel-Türen schließen. Nun soll die ehemalige Fünf-Sterne-Herberge im Herbst 2024 unter der Leitung von Althoff Collection, einer deutschen Hotelkette, wiedereröffnen. Vor der geplanten großen Wiedereröffnung wird das Haus einer vollständigen Renovierung unterzogen.



Althoff Collection plant einen sogenannten „Urban Retreat“ mit 147 Zimmern und Suiten, darunter zwölf Signature Loft-Suiten und einer 320 Quadratmeter großen Präsidenten-Suite. Im Laufe des Jahres werde man weitere Details zum Konzept mit gastronomischen Outlets, Spa, Tagungseinrichtungen sowie den neuen Hotelnamen bekanntgeben, teilt die Hotelgruppe mit.



Althoff Collection freut sich über neuen Standort in Frankfurt



Gesellschafter Thomas Althoff und Frank Marrenbach freuen sich über den Zuwachs. „In Frankfurt kehrt das internationale Geschäft zurück, und wir sind begeistert von diesem Standort. Er passt perfekt zur Althoff Collection und unserer selektiven Wachstumsstrategie im Luxussegment“, so die Gesellschafter.



Das Aus des 2006 eröffneten Hotels in der Villa Kennedy kam Ende März 2022, als die Kette Rocco Forte das Hotel schließen musste. Grund dafür war, dass der Eigentümer der Villa, die Conren Land AG, sich aus dem Hotelgeschäft zurückziehen wollte. Daraufhin gab es Spekulationen, es könne zu einem Seniorenheim umgebaut werden. Diese sind nach Bekanntgabe der Übernahme durch Althoff Collection vom Tisch.



Villa Kennedy musste als Hotel 2022 schließen



Die Villa Kennedy selbst weist eine mehr als 100-jährige Geschichte auf. 1901 wurde sie als Villa Speyer von dem Frankfurter Architekten Alfred Günther in den historisierenden Formen der Gotik und der Renaissance für die damals angesehene Bankiersfamilie von Speyer erbaut. Im Jahr 1948 wurde sie Standort des „Max-Planck-Institut für Biophysik“. Als dieses wegzog, erfolgte im Jahr 2003 die Privatisierung des Anwesens und anschließend die Umwandlung in ein Hotel.