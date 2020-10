Integrationsdezernat richtet Koordinierungsstelle Anti-Rassismus ein

Das Dezernat für Bildung und Integration setzt den Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus fort. Die Koordinierungsstelle Anti-Rassismus soll nun Stadtverwaltung und Zivilbevölkerung besser miteinander vernetzen.

Im Zuge der Umsetzung des Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus des Dezernats für Bildung und Integration wurde nun die kommunale Koordinierungsstelle Anti-Rassismus eingerichtet. Integrationsdezernentin Sylvia Weber (SPD) nannte die Einrichtung der Koordinierungsstelle am Mittwoch einen „weiteren wichtigen Schritt“. Die Stadt hatte als Reaktion auf den Anschlag in Hanau den Aktionsplan erarbeitet . Rassismus existiere bis in die Mitte der Gesellschaft, betonte Weber, deshalb bedürfe es zu dessen Bekämpfung Maßnahmen, die „gesamtgesellschaftlich greifen und institutionell verankert“ seien.Die Aufgaben der neuen Abteilung sind im Aktionsplan wie folgt festgeschrieben: „Eine kommunale Antirassismus-Koordinierungsstelle führt die Beratungs-, Präventions- und Interventionsprogramme zusammen und vernetzt die Anti-Rassismusarbeit und die Opferberatung in Frankfurt.“ Konkret bedeutet das, dass die Koordinierungsstelle als Schnittstelle zwischen der Zivilbevölkerung und der Stadtverwaltung agieren soll. Das solle das Bewusstsein für das Thema ausbauen, rassistische Diskriminierung abbauen und Anti-Rassismus stärken, heißt es vonseiten des Dezernats.Geleitet wird die Koordinierungsstelle ab sofort von Azfar Khan (SPD), bislang Referent im Dezernat für Integration und Bildung und tätig bei der Bildungsstätte Anne Frank im Bereich Konzeption, Umsetzung und Vernetzung. Khan werde dem Aufbau der Koordinierungsstelle „Schwung verleihen“, so die Integrationsdezernentin.Zuletzt hatte der Verein für Kultur und Bildung (KUBI) gemeinsam mit dem Dezernat für Bildung und Integration im vergangenen September das Projekt „Migrant*innen Organisationen Netzwerk für Demokratie“ – kurz MOND – vorgestellt. Auch bei diesem Projekt steht eine stärkere Vernetzung der rund 1000 migrantischen Organisationen im Rhein-Main-Gebiet im Fokus.