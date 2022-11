Caritas sucht freiwillige Energiesparbegleiter

Um Menschen mit kleinem Geldbeutel beim Energie sparen zu unterstützen, will die Caritas sogenannte Energiesparbegleiter ausbilden. Dafür sucht sie freiwillige Hilfsbereite, die sich rund um die Themen Energiekosten, Heizen, Lüften und Stromverbrauch schulen lassen wollen.

Mit der bundesweiten Aktion „Winterwarm“ will der Deutsche Caritasverband junge Menschen sowie Seniorinnen und Senioren mit niedrigem Einkommen dabei unterstützen, Energie zu sparen. Dafür werden aktuell auch in Frankfurt noch freiwillige Energiesparbegleiterinnen und -begleiter gesucht. Diese sollen im Dezember oder Januar entsprechend geschult werden, bevor es dann Anfang 2023 in die Programmphase geht, in der die Geschulten ihr Wissen weitergeben, teilt die Caritas mit.



Interessierte lernen durch die Schulung etwa, wie Energiekosten, -rechnungen und der Verbrauch zusammenhängen, wovon der Wärme- und Stromverbrauch jeweils abhängig sind, oder wie man Gas und Heizenergie durch richtiges Heizen und Lüften spart. Außerdem soll den Teilnehmenden beigebracht werden, wie man den Warmwasserverbrauch beim Duschen, Waschen und Spülen reduzieren kann, so die Caritas. Dieses Wissen sollen sie dann beispielsweise in Telefonberatungen oder an Beratungsständen in den Quartieren vor allem an Studierende, Auszubildende, Seniorinnen und Senioren sowie Alleinerziehende weitergeben.



Die Schulung soll zudem einen Teil zum Thema Kommunikation beinhalten. Einen besonderen Fokus wolle man dabei auf die telefonische Beratung setzen. Die Schulung wird etwa zwölf Stunden Zeit beanspruchen. Interessierte können sich telefonisch unter der 069/29 82 11 71 oder per Mail an engagement@caritas-frankfurt.de melden.