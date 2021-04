Kein Rummel im Stadtwald

Der Frankfurter Wäldchestag, der in diesem Jahr vom 22. bis 25. Mai geplant war, wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dies teilte die Stadt Frankfurt mit. Das beliebte Traditionsfest im Stadtwald war bereits im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt worden.

Nachdem erst kürzlich Hoffnungen auf eine Herbst-Edition der Frankfurter Dippemess durch den Veranstalter Tourismus+Congress GmbH Frankfurt gemacht wurden, heißt es jetzt Abschied vom diesjährigen Wäldchestag zu nehmen. Wie die Stadt Frankfurt heute mitteilte, müsse das Volksfest „infolge der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Maßnahmen und Einschränkungen abgesagt werden.“ Geplant war der Wäldchestag, der jährlich um Pfingsten im Frankfurter Stadtwald ausgetragen wird, vom 22. bis 25. Mai.Vergangenen Februar schilderte der Chef der städtischen Tourismus- und Congress GmbH (TCF), Thomas Feda, noch in einem Bericht in der, dass man „sehr intensiv“ über den Wäldchestag nachdenke. Das Volksfest im Stadtwald sei, so Feda, nicht ganz so dicht gebaut und habe eine gute Wegeführung, was möglichen Hygieneauflagen weniger im Weg stünde. Jetzt ist klar, dass der Wäldchestag wie im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt. Alle Frankfurter Traditionsfeste wie der Weihnachtsmarkt, die Dippemess, das Museumsuferfest und auch der Wäldchestag konnten bereits 2020 coronabedingt nicht stattfinden.