FES ändert Leerungstage der Müllabfuhr

Die FES passt die Leerungstage der Müllabfuhr an. Gründe dafür sollen die Entwicklung von Neubaugebieten und die Abnahme des öffentlichen Verkehrsraumes sein. Es kommt zu anfänglichen Störungen im Betriebsablauf.

Zum 6. März ändert die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) laut Angaben der Stadt die Leerungstage der Abfalltonnen von Restmüll, Bioabfall und Altpapier. Die Gelbe Tonne bleibe ausgenommen. Von der Neuplanung betroffen seien etwa 1500 Straßen und 29 000 Liegenschaften im gesamten Stadtgebiet, außer in der Innenstadt, der Altstadt und im Bahnhofsviertel.Als Gründe werden einerseits die Entwicklung diverser Neubaugebiete angeführt und andererseits die Abnahme des öffentlichen Verkehrsraumes. Die neuen Umläufe und Tourenzuschnitte sollen dabei die Entsorgung effizienter machen und dadurch indirekt die Abfallgebühren in Frankfurt stabil halten.Anfänglich wird es laut Stadt zu Störungen im Betriebsablauf kommen, weil die Lademannschaften die neuen Touren noch nicht genau kennen. Ein gewohnter Ablauf werde erfahrungsgemäß nach mehreren Wochen erwartet. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich darauf einzustellen.Grundstücksbesitzer, die die Bereitstellung der Mülltonnen selbst übernehmen, sollen durch Anhänger an ihren Abfalltonnen über die neuen Leerungstermine informiert werden sowie über E-Mail oder Push-Nachricht, wenn dieser Service genutzt werde. Gleiches gilt auch für Großwohnanlagen, bei der Hausmeister die Mülltonnen zur Leerung bereitstellt.Die personalisierten Abfallkalender sind ab 1. März aktualisiert und können hier heruntergeladen werden.