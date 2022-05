Landgericht lässt Anklage gegen OB Feldmann zu

Neue Infektionskrankheit

Erster Affenpockenfall in Hessen bestätigt

Nach Fällen in anderen Bundesländern wurde nun auch der erste Fall von Affenpocken in Hessen nachgewiesen. Das Sozialministerium hat am Dienstag den Labor-Nachweis des Virus an der Frankfurter Uni-Klinik bestätigt.

Text: sfk / Foto: Symbolbild: AdobeStock/sinhyu