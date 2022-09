Ein Stadtteil lädt ein

Einmal im Jahr lädt das Frankfurter Gutleutviertel Bewohner wie Gäste dazu ein, den Stadtteil im Herzen Frankfurts zu entdecken. Die nunmehr neunte Ausgabe findet am kommenden Wochenende statt, das Programm reicht von Fototouren bis hin zum Frühschoppen auf dem Main.

Mit rund 6700 Einwohnern und einer Fläche von knapp 1,7 Hektar zählt das Gutleutviertel zwischen Hauptbahnhof und Main zwar zu den zentralsten, aber auch eher zu den kleinsten Stadtteilen Frankfurts. Einmal im Jahr wird dort gefeiert: Mit den Gutleut-Tagen sollen Bewohner untereinander vernetzt und Besuchern das Viertel näher gebracht werden.Ursprünglich auf Initiative zweier Studierender der Hochschule Darmstadt entstanden, wird das Projekt seither jedes Jahr weitergeführt, um den Stadtteil sowie dessen Kreativ- und Kulturwirtschaft zu fördern. Darüber hinaus soll auch der Bekanntheitsgrad der lokalen Unternehmen und Gastronomiebetriebe gestärkt werden. Die neunte Ausgabe findet nun am kommenden Freitag und Samstag, 9. und 10. September, statt; geplant ist ein vielseitiges Programm, dass von Vorträgen über Bar-Abende bis hin zu Fototouren reicht.Eröffnet wird das Ganze am Freitag in der Gutleutstraße 89, dem Showroom des Designmöbel-Unternehmens Vitra. Es folgt etwa ein Vortrag über die Geschichte des Westhafens mit Stadtteilhistoriker Gunther Haarstark sowie eine Führung durch das Deutsche Post-Briefzentrum unter dem Titel „Labyrinth der Briefe“. Am Samstag stehen unter anderem ein Frühschoppen auf dem Main sowie eine Heizkraftwerksführung der Mainova auf dem Programm. Einige Unternehmen, wie etwa die Bildhauerwerkstatt in der Gutleutstraße 294, haben ganztägig geöffnet und laden zum Besuch ein.