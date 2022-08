Das Mainfest kehrt zurück

Von Freitag bis Sonntag wird wieder am Mainkai, Fahrtor und auf dem Römerberg gefeiert: Beim diesjährigen Mainfest erwarten Besucherinnen und Besucher 113 Geschäfte und zahlreiche Acts auf der Römerberg-Bühne.

Von Freitag bis Montag kehrt eines der ältesten Frankfurter Volksfeste nach pandemiebedingter Pause zurück: das Mainfest. 113 Geschäfte erwarten die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr am Mainkai, Fahrtor und Römerberg, darunter ein Riesenrad, Autoscooter, eine Wahrsagerin sowie zahlreiche Imbissbuden. Eröffnet wird das Mainfest am Freitagabend, 18 Uhr, am Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg von Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP).



Auf dem Programm stehen neben dem traditionellen Fischerstechen am Sonntagnachmittag und dem Feuerwerk am Montagabend um 22 Uhr am Mainufer auch weitere Punkte. So stehen beispielsweise die Old Beer Devilz aus Bergen-Enkheim am Freitagabend auf der Bühne am Römerberg. Nach dem Auftritt der Trachtenkapelle Breitenbrunn am Samstagnachmittag, gibt es am Samstagabend Rock 'n' Roll der 50er und 60er auf derselben Bühne beim Auftritt von Jukebox22. Rockig geht es auch am Sonntagabend mit der Coverband Finest Rock weiter, am Nachmittag tritt zuvor noch die Stadtkapelle Bergen-Enkheim auf. Den Abschluss auf dem Römerberg bilden die Band Joke mit Highlights der Soul-, Funk- und Popsongs aus den 70er- bis 2000er-Jahren.



>> Geöffnet ist das Mainfest freitags und samstags von 12 bis 1 Uhr morgens, Sonntag und Montag von 12 bis Mitternacht.