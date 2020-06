Tote in Nieder-Eschbach: Zwei weitere Festnahmen

Im August 2016 wurde in Nieder-Eschbach die Leiche einer unbekannten Frau gefunden; nach vier Jahren konnte ihre Identität geklärt werden. Nachdem Anfang Mai ein 23-Jähriger festgenommen wurde, gibt es nun zwei weitere Tatverdächtige.

In dem Fall der getöteten Frau aus Nieder-Eschbach gibt es neue Entwicklungen. Nachdem Anfang Mai ein 23-jähriger Mann aus Büttelborn festgenommen wurde , konnten vergangenen Donnerstag, den 18. Mai, zwei weitere Tatverdächtige festgenommen werden. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Frankfurt hätten die weiteren Ermittlungen dazu geführt, dass das Amtsgericht Darmstadt zwei Haftbefehle wegen des Verdachts des Mordes gegen eine 49-jährige Frau und deren 25-jährigen Sohn aus Frankfurt erließ. Alle drei Tatverdächtige befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.Im August 2016 wurde bei Mäharbeiten von Grünflächen in der Züricher Straße in Nieder-Eschbach die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Erst vier Jahre später konnte die Polizei die Identität der Unbekannten klären. Es handelt sich dabei um eine 56-jährige Frankfurterin, die zuletzt am Ben-Gurion-Ring wohnte. Mit Bildern, die die 56-Jährige zu Lebzeiten zeigen, veröffentlichten die Ermittler Anfang Mai einen neuen Zeugenaufruf.