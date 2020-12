Razzien gegen Kinder- und Jugendpornografie

Das Hessische Landeskriminalamt geht verstärkt gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Kinderpornografie vor. In der vergangenen Woche wurden 29 Wohnungen durchsucht und dabei dutzende Datenträger beschlagnahmt.

Das Landeskriminalamt will mit einer neuen Spezialeinheit verstärkt gegen Kinder- und Jugendpornografie sowie sexuelle Gewalt an Kindern vorgehen. Dazu wurden vergangene Woche 29 Wohnungen durchsucht und dutzende Speichermedien sichergestellt.Wie das Landeskriminalamt mitteilte, wird allen Beschuldigten der Erwerb und Besitz von Kinder- und Jugendpornografie oder der sexuelle Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Insgesamt sollen bei dem Einsatz 33 PCs und Notebooks, drei Spielkonsolen, 41 mobile Endgeräte sowie acht Festplatten, 56 externe Speichermedien und etwa 750 optische Datenträger wie CDs oder DVDs sichergestellt worden sein. Darüber hinaus habe man eine Indoor-Plantage zum Anbau von Marihuana sowie mehr als 200g Betäubungsmittel beschlagnahmt, heißt es seitens der Ermittler. Im Anschluss wurden mehrere DNA-Proben entnommen. Insgesamt sollen bei den Durchsuchungen 143 Einsatzkräfte beteiligt gewesen sein.Die Spezialeinheit „ BAO Fokus“ ist seit Oktober im Einsatz und besteht hessenweit aus mehr als 130 Beamtinnen und Beamten, die sich ausschließlich und fallübergreifend mit der Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen sowie der Kinder- und Jugendpornografie befassen. Eine besondere Herausforderung stellten dabei die stetig anwachsenden Datenmengen, immer schnellere Internetverbindungen sowie die Vielzahl an Internetdiensten, die Beschuldigte zur Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen nutzen könnten, dar, heißt es seitens des Landeskriminalamtes, unter dessen Führung die Einheit steht. Demnach erfordere es einen hohen Arbeitsaufwand sowie neueste Technologien, um die Vielzahl an Materialien auswerten zu können.