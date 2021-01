Polizei stoppt mutmaßliches Autorennen

Die Polizei hat am Samstagabend ein mutmaßliches Autorennen gestoppt. Die beiden Fahrer sind erst 19 Jahre alt – einer von ihnen besitzt nach ersten Erkenntnissen der Polizei keine gültige Fahrerlaubnis.

Am Samstagabend haben sich nach Angaben der Polizei zwei 19-Jährige ein illegales Autorennen auf der Hanauer Landstraße geliefert. Einer der beiden Fahrer habe nach ersten Erkenntnissen keine gültige Fahrerlaubnis. Einer Zivilstreife seien die beiden Autos, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ostend unterwegs gewesen seien, auf der Berliner Straße aufgefallen. An der Kreuzung Hanauer Landtraße/Honsellstraße seien die Autos an einer Ampel stehen geblieben und bei Grün losgerast. Kurze Zeit später hätten die Fahrer einer anderen Autorfahrerin ausweichen müssen. Einer der 19-jährigen Fahrer sei dabei rechts und der andere über die Straßenbahngleise links an ihr vorbeigerast.



Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Autos mithilfe einer weiteren Streife nahe der Intzestraße gestoppt worden. Auch die 45-jährige Autofahrerin, die zuvor überholt wurde, sei dort zum stehen gekommen und „sichtlich geschockt“ gewesen. In beiden Fahrzeugen seien insgesamt drei Beifahrer:innen im Alter von 19, 20 und 22 Jahren gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.