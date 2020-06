3, 2, 1: It’s ballroom-time!

Das Jugendbildungswerk der Stadt Frankfurt unterstützt Projekte, die von Jugendlichen initiiert und organisiert werden – auch während der Krise. Eines dieser Projekte ist die Tanzgruppe „Strike a Pose“, die die Tanzstile Voguing und Waacking nach Frankfurt bringt.

Eigentlich hätte der 2. Mai ein besonderer Tag für die rund 15 Jugendlichen des Tanzprojektes „Strike a Pose“ werden sollen. Gemeinsam hatten sie einen großen Vogue-Ball organisiert, der im Mousonturm stattfinden sollte. Doch aufgrund der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise musste der Ball abgesagt werden. „Wir sind traurig, aber bereits auf der Suche nach einer Alternative“, sagt Michelle Altmeyer, eine der Organisatorinnen des Projekts. Gemeinsam mit den beiden Trainerinnen Sina Bommersheim und Ayda El Fassi El Fehri hat sie das Tanzprojekt ins Leben gerufen, um gemeinsam die beiden Tanzstile Voguing und Waacking auszuüben.



Vogue oder Voguing bezeichnet einen Tanzstil, der zu Beginn der 1980er-Jahre in der Ballroom-Szene der marginalisierten homosexuellen Subkultur von New York Harlem entstand. Über die Szene hinaus bekannt wurde der Tanzstil erstmals durch Madonnas Video zu ihrem gleichnamigen Song „Vogue“. Der Stil verbindet stilvolle Posen mit schnellen, rechtwinkligen Armbewegungen und Elementen der Akrobatik, sagt Trainerin Sina Bommersheim und erklärt: „Die Bewegungen sind recht statisch, doch sehr ausdrucksstark und feminin.“ Während des Tanzens wird immer wieder rhythmisch innegehalten, die Pose zählt bis in die Mimik. Möglichst selbstbewusst zu erscheinen sei das Wichtigste, um in diesem Wettbewerb zu überzeugen. „Ich denke an Diversität und nichts anderes. Es geht um Respekt und darum, mit den Kategorien zu brechen. Und am Ende feiern alle eine Party zusammen.“



Um das Projekt zu realisieren, haben die Jugendlichen das Angebot des Jugendbildungswerks der Stadt Frankfurt in Anspruch genommen. Neben dem großen Partizipationspreis, der jährlich ausgelobt wird und mit einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert ist, können dort auch niedrigschwellige Projektideen eingereicht werden. Diese werden ausschließlich von Jugendlichen selbst initiiert und müssen zeitnah realisierbar sein. Dabei wird geprüft, ob sie gesellschaftlich konsensfähig sind, anschließend finden gemeinsame Gespräche statt, bei denen die benötigten Hilfeleistungen besprochen werden.



Laut Roland Sautner, Leiter des Jugendbildungswerks, können Anträge auch weiterhin – trotz der anhaltenden Corona-Krise – eingereicht werden. „Wir begrüßen das Engagement der Jugendlichen sehr und prüfen trotz aller Umstände die Anträge“, so Sautner. Erfolgt eine Genehmigung, können die Projekte mit einer einmaligen Förderung von maximal 1000 Euro unterstützt werden. Die Gesamtförderhöhe ist auf 10 000 Euro begrenzt.



„Die Mitarbeiter vom Jugendbildungswerk waren erstaunt, wie vorbereitet und organisiert wir schon waren“, sagte Michelle Altmeyer, eine der Initiatorinnen. Die Suche nach einem Trainer oder einer Trainerin sowie nach der passenden Location hätten sie selbst organisiert, dabei wurden sie finanziell mit 1000 Euro unterstützt. Für die Trainingseinheiten hatten die Jugendlichen Räumlichkeiten des Jugendkulturtreffs Frankfurter Berg genutzt, im Mai musste das Training über Zoom stattfinden. Und auch für den ausgefallenen Vogue-Ball haben sie inzwischen eine digitale Alternative gefunden: Am 20. Juni wird es einen „Back2TheWaack“ Livestream geben, der über den gleichnamigen Instagram-Account gestreamt werden kann.