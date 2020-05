Proteste trotz Corona-Beschränkungen

Die 1. Mai-Demonstrationen in Frankfurt am vergangenen Freitag sind laut Polizei „friedlich und auflagenkonform“ verlaufen. Eine nicht angemeldete Versammlung am Paulsplatz musste jedoch durch die Einsatzkräfte aufgelöst werden.

Trotz der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben vergangenen Freitag 1. Mai-Demonstrationen in Frankfurt stattgefunden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich dabei an das Mindestabstandsgebot halten und durften nur mit begrenzter Personenzahl auf den Straßen protestieren. So demonstrierte der Deutsche Gewerkschaftsbund beispielsweise auf dem Dach des Gewerkschaftshauses mit acht Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftbunds sowie der DGB-Frauen und der DGB-Jugend stellvertretend für die rund 150 000 Mitglieder.Insgesamt haben in Frankfurt elf bei den Versammlungsbehörden angemeldete Demonstrationen in der Innenstadt, im Nordend, in Bornheim und in Sachsenhausen stattgefunden, berichtet die Polizei Frankfurt. Bei neun von ihnen handelte es sich um stationäre Demonstrationen, zwei Demonstrationen fanden als Autocorso statt. Die Gesamtzahl der Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer an diesem 1. Mai habe sich laut Polizei auf rund 140 Personen belaufen.© Fröhlich/Fototeam HessenEin angemeldeter Autocorso, der vom Festplatz an der Eissporthalle bis zur Berliner Straße gefahren sei, habe 48 teilnehmende Pkw sowie acht Motorräder verzeichnet. Veranstaltet wurde diese Demonstration vom Verein Leben und Arbeiten im Gallus und Griesheim (LAGG e.V.), laut dem es sich dabei um die größte 1. Mai-Demonstration in Hessen dieses Jahr gehandelt habe. An der Demonstration hätten vor allem gewerkschaftliche Gruppen sowie Politikerinnen und Politiker der Linken teilgenommen.Der zweite Autocorso sei mit insgesamt 30 Pkw in der Silostraße gestartet und bis zum Schaumainkai gefahren. Der Polizei zufolge seien bei allen angemeldeten Versammlungen die Corona-Verordnungen sowie die von der Versammlungsbehörde erteilten Beschränkungen abgesehen von „kleinen Abweichungen und Verstößen" grundsätzlich eingehalten worden.Eine unangemeldete Versammlung am Paulsplatz mit rund 150 Personen musste allerdings durch die Polizei aufgelöst werden. Diese habe versucht die Verantwortlichen der Gruppe ausfindig zu machen, um Auflagen zum Ausführen des Rechts auf Versammlungsfreiheit in Bezug auf Spontanversammlungen zu besprechen. „Aufgrund der ablehnenden Haltung gegenüber den notwendigen Beschränkungen“, habe die Gruppe die Zusammenkunft zunächst eigenständig beendet, sich allerdings später erneut in der Braubachstraße zusammengefunden, so die Frankfurter Polizei. Auch dort habe man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern „mehrfach die Möglichkeit der Benennung eines Versammlungsleiters geboten.“ Letztlich sollen sich die Personen zum Großteil in Richtung Römerberg entfernt, im Bereich der Straße Zum Pfarrturm aber erneut mit 62 Personen versammelt haben. Die Polizei habe die Versammlung schließlich aufgelöst und alle Personen einer Identitätsfeststellung unterzogen.© Bernd Kammerer