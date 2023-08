Feiern auf dem Main

Es heißt auch dieses Jahr wieder: „Leinen los“. Denn wer am Samstag nichts vorhat, kann auf dem Sonnendeck der Skyline Summer Cruise dem Sonnenuntergang entgegen schippern.

Tanzen zu den besten Sounds der letzten Jahre

Info

Die Summer Cruise wird von 30PLUS präsentiert, aber Gäste ab 27 Jahren sind willkommen. Wer besondere Events feiern will, kann dies auch auf dem Sommercruise tun.

Die Skyline Summer Cruise lädt auch am Samstag, dem 12. August, wieder auf sein Sonnendeck ein. Menschen können zu den Sounds der letzten Jahre und den aktuellen Hits dem Sonnenuntergang entgegen schippern und dabei einen Blick auf die Frankfurter Skyline haben. Für Snacks und Getränke ist ebenso gesorgt.Wer noch keine Tickets hat: Die Veranstalter bieten für diesen Samstag 2for1 Tickets an. Gutes Wetter ist vorhergesagt.Das Boarding startet um 19.30 Uhr am Eisernen Steg. Um 20.15 Uhr geht es los, um in die Nacht hineinzutanzen.