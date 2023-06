Ab Juli: Ein vielfältiges Programm auf dem Mainkai

Auch in diesem Jahr wird der Mainkai in den Sommermonaten gesperrt. Zwischenzeitlich bespielt „Sommer am Main“ den Straßenabschnitt mit Sport, Musik und kulturellen Beiträgen.



Sommer am Main: Sport- und Kulturmeile



Auch in diesem Jahr wird der Mainkai in den Sommermonaten gesperrt, um „Sommer am Main“ zu veranstalten. Über insgesamt sieben Wochen, vom 5. Juli bis 30. Juli sowie vom 11. August bis 20. August, soll Besuchenden ein vielfältiges Programm aus Sport und Kultur geboten werden. „Dieser Stadtraum soll zukünftig als Sport- und Kulturmeile die Altstadt mit dem Main verbinden, und so einen essenziellen Part zu einer sogenannten Main Arena beitragen“, sagt Roland Frischkorn, Vorsitzender des Sportkreis Frankfurt e.V.Mit dem diesjährigen Programm wolle man laut den Veranstaltenden an das erfolgreiche vergangene Jahr anknüpfen. Ein Highlight sei etwa das 4x4 Streetball Turnier des Projekts „EZBBASKETBALL“ gewesen. Zudem gab es Tennis, Tischtennis und verschiedene Tanzveranstaltungen. Auch kulturelle Beiträge haben das Programm ergänzt. Um den Menschen einen ersten Eindruck zu vermitteln, habe man bereits für Verschattung, Sitzmöbel und Pflanzenkübel auf dem Straßenstück gesorgt.Interessierte, die ihr Angebot ebenfalls bei Sommer am Main unterbringen wollen, können sich an die zentrale Mailadresse mainkai@stadt-frankfurt.de wenden.