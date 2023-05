Stöbern bis Mitternacht

Flohmärkte sind nach wie vor beliebt. Doch um die wirklich guten Vintage-Schnapper zu ergattern, muss man früh aufstehen. Anders ist es bei diesem: Der „Marché de Nuit“ am 6. Mai geht bis Mitternacht.

Der beliebte Nachtmarkt „Marché de Nuit“ kehrt am Samstag, den 6. Mai, wieder in das Zoo Gesellschaftshaus zurück. Mit dabei sind auch dieses Mal hundert verschiedene Designer, Künstler und Aussteller, die den Besuchern ihre Produkte präsentieren und verkaufen. Angeboten werden Mode, Deko, Fotographie, Accessoires, Glas sowie Keramikkunst und einiges mehr.Zu den Ausstellenden gehören unter anderem Apfeltau mit ihrem neuartigen Apfelwein-Aperitif, Blomskøl, die Vasen, Pflanzentöpfe oder auch Schalen in Handarbeit und regionaler Produktion herstellen, oder auch Menafashion, die handgemachte Kleidungsstücke präsentieren.Für die Verpflegung sorgen verschiedene Foodtrucks, darunter Madame Herrlich an der Bar, Bulli Burrito, Food Fighter, Star Waffels und auch Marimonoo Schokolade. Der Flohmarkt startet um 18 Uhr und endet um Mitternacht. Tickets können Sie sich im Vorverkauf und an der Abendkasse für sechs Euro besorgen.Wer selbst den Wunsch hat, bei einem der kommenden Märkte mit einem eigenen Verkaufstisch teilzunehmen, kann sich per Mail unter events@mmg.de bewerben. Benötigt werden ein paar Fotos/Links über das geplante Angebot sowie Infos, ob Strom, Tisch oder ähnliches benötigt wird.