Laufen für den guten Zweck beim kleinen Ironman

Vor dem eigentlichen Ironman am 2. Juli können Interessierte am Ironman NightRun-Spendenlauf teilnehmen. Das JOURNAL verlost Staffelstartplätze.

Am 2. Juli heißt es wieder: Schwimmen, Radfahren und Laufen. Denn dann steigt in Frankfurt die Mainova Ironman European Championship. Zu dem fordernden Triathlon werden wieder tausende Teilnehmer aus vielen verschiedenen Nationen erwartet.Drei Tage zuvor, am 29. Juni, haben Freizeit- und Hobbysportler die Möglichkeit, am Ironman NightRun presented by helaba teilzunehmen: In einer Staffel aus insgesamt drei Personen ab 14 Jahren laufen die Sportlerinnen und Sportler nacheinander jeweils 5 Kilometer auf einem Rundkurs am Mainufer entlang – vor der Frankfurter Hochhauskulisse. Auch zu zweit kann der Lauf bestritten werden, wenn ein Läufer dafür 10 Kilometer Weg auf sich nimmt. Los geht es um 19 Uhr am Mainkai, Höhe Eiserner Steg. Die Einnahmen werden zu Gunsten der Stiftung Sporthilfe gespendet.Das JOURNAL verlost in Kooperation mit der Mainova Energie Akademie zu diesem Anlass insgesamt 30 Staffelstartplätze. Bis zum 15. Juni können Sie noch am Gewinnspiel teilnehmen. Nähere Informationen dazu sowie zum Spendenlauf allgemein erfahren Sie hier