Fressgass-Fest gibt Startschuss für den Feste-Sommer

Am Mittwoch wird die Straßenfest-Saison in der Stadt eröffnet. Los geht es mit dem Fressgass-Fest. Abgelöst wird es vom Wäldchestag - der erstmals vier Tage andauert.

Berger Straßenfest Anfang Juni

Ab Mittwoch geht das Fressgass-Fest wieder los. Bis zum 26. Mai kann auf der bekannten Straße in der Frankfurter Innenstadt gefeiert werden. Verschiedene Stände werden Speis und Trank anbieten und auch die Gastronomien auf der Fressgass und der angrenzenden Straßen werden ihre Stände aufbauen. Traditionell ist das Straßenfest das erste seiner Art in der Stadt. Direkt im Anschluss folgt der traditionelle Wäldchestag - der erstmals an vier Tagen gefeiert wird. Von Freitag, 26. Mai, ab 17 Uhr bis Dienstag sind die Menschen ins Wäldchen, also den Stadtwald geladen. Dieser Tag wird seit Jahrhunderten als der Nationalfeiertag der Mainmetropole genannt. Der Wäldchestag steht für Identifikation und Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt.Auch das Berger Straßenfest geht in diesem Jahr wieder an den Start, nachdem es wegen fehlender Finanzierung beinahe hätte ausfallen sollen. Am Wochenende des 3. Juni und 4. Juni können Besuchende durch die lange Berger Straße tingeln und sich durch die verschiedenen Essens- und Getränkestände durchprobieren.