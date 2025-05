Anne Frank Tage

Erinnern an Frankfurts bekannteste Tochter

Das von Anne Frank geschriebene Tagebuch ist bis heute ein einmaliges Zeitzeugnis über die Schrecken der NS-Diktatur. In Frankfurt wird Franks Andenken durch Aktionen an fünf Tagen im Juni gewürdigt.

Jonas Lohse / 22. Mai 2025, 12.30 Uhr

2017 rief die Bildungsstätte Anne Frank gemeinsam mit der Stadt Frankfurt die Anne Frank Tage ins Leben. Sie finden jährlich am beziehungsweise rund um den 12. Juni, dem Geburtstag Anne Franks, statt. „80 Jahre nach der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager gibt es kaum noch Menschen, die aus erster Hand von den Schrecken der nationalsozialistischen Terrorherrschaft berichten können“, schreiben die Organisatoren. Es gelte, neue und zeitgemäße Formen der Erinnerungskultur zu finden.



Diesjähriges Motto der Anne Frank Tage: „Seid mutig!“



Am Programm der Anne Frank Tage, die dieses Jahr vom 11. bis 15. Juni stattfinden, beteiligen sich mehr als ein Dutzend Frankfurter Schulen, Gewerkschaften, Institute, Museen und Vereine. Unter dem Motto „Seid mutig!“ werden Führungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge und Filmvorführungen, aber auch szenische Lesungen, Konzerte und ein Poetry Slam veranstaltet.



Am 11. Juni findet im DGB-Haus eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Erinnerungspolitischer Klimawandel – stehen wir an einem Wendepunkt im Umgang mit der NS-Geschichte?“ statt. Am 12. Juni veranstalten Jugendliche der Bettinaschule ab 16 Uhr auf dem Vorplatz des Jüdischen Museums einen Poetry Slam mit eigenen Texten. Am Abend wird im Stadthaus am Markt Claude Kozminski, ein Holocaust-Überlebender und Zeitzeuge, zu Gast sein.



Einen Tag später, am 13. Juni, setzt sich die Schüler-Bigband der Musikschule ab 19 Uhr im Stadthaus am Markt mit der Frage auseinander, wie Frankfurter Jugendliche das Dritte Reich erlebten: „Swing – Jugendliche Subkultur unter den Nazis“. Am 14. Juni werden ab 17 Uhr im Zoogesellschaftshaus Zukunftsvisionen junger Menschen als szenische Lesung unter dem Titel „Schöne Neue Welt – oder wie sieht die Zukunft aus?“ aufgeführt.



Das komplette Programm der Anne Frank Tage finden Sie hier.

