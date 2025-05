Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-Bockenheim

Diskussionen zum Thema Abschiebung

Die Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-Bockenheim lädt Bürger für den 23. Mai dazu ein, über das Thema Abschiebung zu diskutieren. Zu Gast sind Rednerinnen, die Geflüchtete betreuen.

Lukas Mezler / 22. Mai 2025, 11.20 Uhr

Die Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-Bockenheim lädt zum nächsten Kirchplatz-Gespräch am 23. Mai um 19.30 Uhr in der St. Jakobskirche Bockenheim ein. Unter dem Titel „Abschiebung – Hintergründe und Realitäten“ steht an diesem Abend die Situation von Geflüchteten im Mittelpunkt, mit besonderem Fokus auf die oft komplexen und wenig transparenten Prozesse rund um Abschiebungen.



Vierter Termin der Reihe „Rechtsruck in Deutschland – Was tun?“



Die Veranstaltung ist Teil der laufenden Reihe „Rechtsruck in Deutschland – Was tun?“, mit der sich die Gemeinde aktiv gegen gesellschaftliche Spaltung und zunehmende Menschenfeindlichkeit positionieren will. Pfarrerin Charlotte Eisenberg, die den Abend moderieren wird, sagt: „Wir wollen nicht nur informieren, sondern auch Räume schaffen für Austausch und Engagement.“



Als Referentinnen der Impuls-Vorträge sprechen Barbara Lueken, Beraterin für Geflüchtete am Haus am Weißen Stein, und Marianne Rippel, die eine Unterkunft für Geflüchtete am Sportcampus Bockenheim betreut. Beide bringen Einblicke aus der Praxis mit und berichten aus ihrem Arbeitsalltag. Seien es persönliche Schicksale, strukturelle Herausforderungen und der Umgang mit Abschiebebescheiden.



Gespräche in Kleingruppen



Im Anschluss an die Kurzvorträge können die Teilnehmenden sich in moderierten Kleingruppen austauschen. „Nach den Impulsvorträgen der Rednerinnen werden Gruppen zu aktuellen Fragen gebildet“, sagt Eisenberg. „Wir erhoffen uns anregende Gespräche und engagierte Gruppen, die gemeinsam über dieses Thema nachdenken.“ Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Menschen aus der Gemeinde, dem Stadtteil Bockenheim und darüber hinaus. Bei Initiativen und Einrichtungen im Umfeld wird regelmäßig geworben. Die bisherigen Abende mit Themen wie „Was ist Vielfalt?", „Sprache – Welche Begriffe verwenden wir?“ und „Warum wählen Menschen rechts?“ fanden bisher positive Resonanz. Eisenberg spricht von rund 40 bis 50 Teilnehmenden.



Mit den Kirchplatz-Gesprächen möchte die Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt Bockenheim der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft etwas entgegensetzen. Sie lädt dazu ein, sich zu informieren, zuzuhören, mitzudenken. Es soll gemeinsam nach Wegen gesucht werden, wie ein respektvolles und solidarisches Zusammenleben gelingen kann. Alle Interessierten seien herzlich willkommen.



Info

Abschiebung Hintergründe und Realitäten

23. Mai, 19.30 Uhr

Ev. St. Jakobszentrum, Kirchplatz 9

