Frankfurt-Innenstadt

Søstrene Grene eröffnet neuen Store

Deko-Fans aufgepasst: Die dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene will in Frankfurt einen neuen Laden eröffnen. Das Eröffnungsdatum steht allerdings noch nicht fest.

Jannis Seelbach / 22. Mai 2025, 12.10 Uhr

Das Unternehmen Søstrene Grene ist vor allem für seine Deko-Accessoires bekannt. Radierbare Kugelschreiber-Sets, Lotus-Teelichthalter oder hölzerne Beistelltische in Eichen-Optik sind nur einige der angebotenen Produkte. Nun kündigt das dänische Unternehmen durch einen Facebook-Post vom 12. Mai einen neuen Store an.



Neueröffnung in der Innenstadt



Das Deko-Unternehmen teilt mit: „Wir haben uns schon so darauf gefreut, diese Nachricht zu teilen, und jetzt können wir endlich die Eröffnung eines neuen Søstrene Grene-Geschäfts in Frankfurt bekannt geben.“ Der neue Standort sei laut Unternehmen in der Biebergasse 6-10 geplant.



Das genaue Eröffnungsdatum stehe allerdings noch nicht fest, so Søstrene Grene. Trotzdem freue man sich sehr auf die zukünftigen Kunden. Das dänische Unternehmen sagt, dass Kunden ihnen am besten auf sozialen Medien folgen sollten. Dort würden weitere Informationen zur Eröffnung „sowie Inspirationen für kreative DIY-Projekte und Home Styling mit unseren neuesten Neuheiten“ geteilt werden.



Das Konzept von Søstrene Grene



Heute gibt es mehr als 300 Filialen in 16 europäischen Ländern sowie internationale Webshops. Das Konzept aller Läden ist gleich und lässt sich mit dem Wort „Hygge“ beschreiben. Eine reine Übersetzung gibt es nicht, vielmehr beschreibt es eine gemütliche und herzliche Atmosphäre. Das Unternehmen schreibt: „Mit klassischer Musik, einer kreativen Warenpräsentation, hyggeligen Gängen und Überraschungen hinter jeder Ecke sollen unsere Läden die Sinne ansprechen und die Seele inspirieren. Jeder Besuch bei Søstrene Grene muss voller Hygge sein.“



Info

Der Name „Søstrene Grene“ ist dänisch und bedeutet übersetzt „die Grene-Schwestern“. Denn Søstrene Grene ist ein Familienunternehmen. Gegründet wurde es 1973 von Inger Grene und Knud Cresten Vaupell Olsen in Aarhus, Dänemarks zweitgrößter Stadt. Bis heute besitzt und führt die Familie die Ladenkette. Das Wort „Søstrene“ bedeutet übersetzt „Schwestern“ und bezieht sich laut Unternehmen auf die beiden „Gastgeberinnen“ der Läden, die fiktiven Schwestern Anna und Clara. Sie basieren auf den Persönlichkeiten von Grenes Tanten.