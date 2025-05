Frankfurter Lost Place

Führungen durch unterirdisches Kulturdenkmal

Das archäologische Museum bietet wieder Führungen durch die Kasematten an – einer historischen städtischen Verteidigungsanlage in Frankfurts Untergrund.

Florian Aupor / 21. Mai 2025, 11.45 Uhr

Von Mai bis Oktober werden wieder einige der beliebten Führungen durch die Kasematten angeboten. Die nächsten Möglichkeiten zur Besichtigung finden am 25. Mai (Sonntag, 14 Uhr und 15.30 Uhr) und 28. Mai (Mittwoch, 18 Uhr) statt. Eine Anmeldung ist notwendig.



Erbaut wurden die Kasematten zwischen 1628 und 1667 als Teil der Frankfurter Verteidigungsanlage durch Festungsbaumeister Johann Wilhelm Dilich. Die Führungen werden vom Archäologischen Museum Frankfurt angeboten. Der genaue Treffpunkt wird zusammen mit der Anmeldungsbestätigung mitgeteilt.



Beliebter Frankfurter Lost-Place durch Zufall bei Abrissarbeiten entdeckt



2009 entdeckten Archäologen des Frankfurter Denkmalamtes die Kasematten unter einem Teil der alten Frankfurter Stadtbefestigung. Bei den Abrissarbeiten des Jugendzentrums der Stiftung Waisenhaus im Jahre 2009 stießen Arbeiter zehn Meter unter dem heutigen Straßenniveau auf die historische Festungsanlage. Um das Kulturdenkmal zu erhalten, wurde daraufhin der Bebauungsplan geändert.



Nach der ersten Entdeckung legten Archäologen den nun für geführte Besichtigungen begehbaren 40 Meter langen und vier Meter hohen Gang frei. Auch wurde dabei eine unterirdische Galerie entdeckt, wie sie vermutlich nirgends sonst in der barocken Frankfurter Verteidigungsanlage zu finden ist.



Zugang zu den Kasematten ist nicht barrierefrei



Die Führungen dauern etwa 60 Minuten. Vor Ort gibt es keine sanitären Anlagen. Außerdem ist der Zugang zu den Kasematten nicht barrierefrei. Es wird darum gebeten, die Teilnahmegebühr passend in bar bereitzuhalten, die regulär sieben Euro und für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren fünf Euro beträgt. Es gibt keine Ermäßigung mit der MuseumsuferCard.



Pro Anmeldung für die terminierten Führungen können maximal fünf Personen angemeldet werden. Auch für größere Gruppen sind Führungen für eine Gebühr von 140 Euro grundsätzlich möglich, wenden Sie sich dazu an den Führungsdienst. Kontaktmöglichkeiten finden Sie über den Link unten in der Infobox.



Info

Alle Termine der Führungen finden Sie hier.