Musiker erklärt Frankfurt zur „Hard Rock City“

Mit seiner neuen Single „Hard Rock City“ hat der Musiker Jack Ninonac den passenden Motto-Song aufgenommen und lädt zu einem Konzert am 24. Mai in den Rockclub Das Bett in Frankfurt.

Detlef Kinsler / 21. Mai 2025, 10.45 Uhr

Frankfurt, die Jazzstadt. Bringt sich mit viel kreativem Nachwuchs wieder in Erinnerung. Frankfurt, die Techno City. Hat längst mit dem Momem ein eigenes Museum bekommen. Und jetzt meldet die Band Ninonac um den Sänger Dario Djurinovac alias Jack Ninonac, wohl bekannt als Reinkarnation von Bon Scott mit Hole Full Of Love und somit voll im Thema, eigene Ansprüche an.



Der Musiker erklärt Frankfurt kurzerhand zur „Hard Rock City 2025“, hat dazu mit der neuen Single „Hard Rock City“ den passenden Motto-Song aufgenommen und lädt zu einem Konzert am 24. Mai in den Rockclub Das Bett im Gallus ein, um der Ankündigung entsprechend Nachdruck zu verleihen. Dort spielen neben Ninonac auch Tony Clark And Killing Time und DJ Tocadisco ist als Special Guest dabei.



Frankfurt soll in der Welt der Rockmusik wieder den Stellenwert bekommen, den die Stadt bis in die 80er-Jahre schon einmal hatte. Eine kühne Ansage, weiß der Shouter selbst, aber er hat für sein ambitioniertes Vorhaben ein großes Netzwerk an Musikern, Produzenten und ein professionelles Marketing-Team mit entsprechenden Strategien am Start.

