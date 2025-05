Bergen-Enkheim

Auf ein Speed-Date mit dem Ehrenamt

Im Secondhand-Markt Samt & Sonders XXL findet am Donnerstag eine besondere Kennenlernveranstaltung statt: Ehrenamtliche und Menschen, die sich für ein Ehrenamt interessieren, können sich austauschen.

Sina Claßen / 20. Mai 2025, 10.25 Uhr

Nachdem Bürgerinnen und Bürger beim Tag der offenen Tür im Römer vergangenes Wochenende bereits Speed-Dating mit Magistratsmitgliedern und Stadtverordneten betreiben konnten, steht für Donnerstag, den 22. Mai, die nächste Speed-Dating-Veranstaltung im Kalender: Bei Samt & Sonders XXL, einem Secondhand-Markt in Bergen Enkheim, können Interessierte verschiedene ehrenamtliche Einrichtungen im Sieben-Minuten-Takt kennenlernen. Los geht es um 15 Uhr.



„Gedatet“ werden können Menschen, die sich unter anderem im Hospiz, bei Project Socius (Mentoring für Geflüchtete) oder direkt bei Samt & Sonders XXL engagieren. Die teilnehmenden Einrichtungen suchen Leute, die Lust haben, ehrenamtlich zu arbeiten. Ziel der Veranstaltung ist es, das Ehrenamt zu finden, das jeweils zu einem selbst passt. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.



Samt & Sonders XXL: Secondhand-Shopping in Bergen-Enkheim



Samt & Sonders XXL in der Röntgenstraße „öffnet seine Türen für alle“, wie es auf der Webseite des Secondhand-Marktes heißt: Bedürftige Menschen mit Frankfurt-Pass sowie Studierende erhalten dort Rabatt, Wohnungslose bekommen kostenlos Kleidung. „Die Inflation und Energiekrise haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen mit ihrem verfügbaren Einkommen sparsam umgehen müssen“, sagt die Leiterin des Marktes, V. Schlossarek. „Deshalb wollen wir allen die Möglichkeit geben, bei uns schöne und nützliche Dinge zu finden.“



Darüber hinaus möchte Samt & Sonders XXL ökologischen Herausforderungen wie Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung entgegenwirken und eine nachhaltige Alternative zu Fast Fashion bieten. Menschen, die spenden möchten, werden gebeten, nur saubere und tragfähige Textilien anzugeben, um Entsorgungskosten zu vermeiden.



Ehrenamtliche bilden „Herzstück des täglichen Betriebs“



Zu den ehrenamtlichen Aufgaben bei Samt & Sonders XXL zählen: Kleiderspenden entgegennehmen und sortieren, Ladenorganisation und -pflege, Kundenbetreuung, Unterstützung bei Veranstaltungen und Aktionen, Social Media sowie Kassentätigkeit. Neben Ehrenamtlichen, die das „Herzstück des täglichen Betriebs“ bilden, arbeiten im Markt auch Langzeitarbeitslose – im Zuge einer Beschäftigungsinitiative der Diakonie Frankfurt und Offenbach.



Info

Speed-Dating Ehrenamt

Donnerstag, 22. Mai, 15-17.30 Uhr

Samt & Sonders XXL Secondhand-Markt

Röntgenstraße 10, Bergen-Enkheim



Samt & Sonders XXL

Geöffnet: Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr

Mehr Infos finden Sie hier.

Sina Claßen Studium der Publizistik und des Öffentlichen Rechts an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seit Oktober 2023 beim Journal Frankfurt. Mehr von Sina Claßen > E-Mail schreiben >