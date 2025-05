Abor & Tynna und NI-KA

ESC-Acts auf Tour in Frankfurt

Beim ESC stehen Abor & Tynna für Deutschland auf der Bühne. Im Herbst geht es für die beiden auf Tour – mit Auftakt in der Batschkapp. Auch die Frankfurter Bewerberin NI-KA spielt bald mehrere Shows in der Region.

Sina Claßen / 16. Mai 2025, 16.15 Uhr

Der Traum einer Frankfurter Künstlerin beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Basel ist zwar bereits in der Vorrunde geplatzt, dafür haben es die Geschwister Abor & Tynna ins Finale geschafft. Im Herbst kommen die beiden für ein Konzert in die Batschkapp. Ob mit oder ohne Titel für Deutschland, entscheidet sich bei der Live-Show am Samstagabend (17. Mai). Dort wird das Duo mit seinem selbstgeschriebenen Song „Baller“ antreten.



Ursprünglich sei ein anderer, englischsprachiger Song geplant gewesen. Im Austausch mit Stefan Raab habe man sich dann jedoch umentschieden. Dieser habe zuvor einen Ausschnitt von „Baller“ auf Instagram gesehen. „Wir haben eine neue Herangehensweise“, sagt der Entertainer gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). „Ich habe mich diesmal weder produktionell noch kompositorisch beteiligt. Abor & Tynna als deutsche ESC-Hoffnung habe ich lediglich Tipps gegeben und ihnen gesagt, welchen Song sie nehmen sollten. Damit sind sie bislang gut gefahren.“ Beim Halbfinale am Donnerstag soll es viel Applaus und Lob gegeben haben.



ESC 2025: Zwölf Punkte für Deutschland?



Abor & Tynna ebenso wie Raab, der den ESC in diesem Jahr zur „Chefsache“ erklärt hatte, streben nicht weniger an als den Sieg. Das haben sie mehrfach in Interviews betont. In den vergangenen Jahren schnitt Deutschland beim ESC meist schlecht ab, 2024 holte Sänger Isaak immerhin den zwölften Platz. In der gesamten Geschichte des Wettbewerbs haben bisher nur zwei Künstlerinnen für Deutschland gewonnen: Nicole im Jahr 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ und Lena im Jahr 2010 mit „Satellite“ – auch unter der Anleitung von Raab.



„Baller“ sei ein Song für eine junge Zielgruppe, sagt er, „und ich glaube, dass viele junge Menschen abstimmen werden“. Abor & Tynna (Jahrgang 1998 und 2000) machen eine Mischung aus Elektro und Discopop mit 80s-Flair. Ihr Debütalbum „Bittersüß“ ist im Februar erschienen, die gleichnamige Tour startet am 28. September in Frankfurt. Eigentlich sollte das Konzert im Nachtleben stattfinden, wurde allerdings in die Batschkapp hochverlegt. Auf Eventim leuchtet derzeit der Hinweis: „Hohe Nachfrage für dieses Event“.



Frankfurter Sängerin NI-KA in der Romanfabrik



Nicht in Basel mit dabei, dafür aber bald in Frankfurt und Umgebung auf Tour, ist die Neo-Soul-Sängerin NI-KA. „Wir gehen live, geht ihr mit?“, fragte sie ihre Follower am Mittwoch auf Instagram. Gemeinsam mit dem Urban Art Orchestra spielt NI-KA am 6. Juni in der Frankfurter Romanfabrik. Außerdem gibt sie Shows in Rüsselsheim, Bad Nauheim, Hanau und Offenbach – für Letztere ist noch keine Location bekannt. NI-KA war einer von 24 Acts beim ESC-Vorentscheid, schaffte es jedoch nicht über die Vorrunde hinaus.



Info

Urban Art Orchestra ft. NI-KA

Romanfabrik, 6. Juni, 21 Uhr

Tickets ab 11,34 Euro gibt es hier.



Abor & Tynna „Bittersüß“-Tour

Batschkapp, 28. September, 20 Uhr

Tickets für 46,06 Euro gibt es hier.

