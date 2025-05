Ergebnis Innenstadtbefragung

Frankfurt erreicht nur Note „befriedigend“

Eine Studie stellt fest: Die Attraktivität von Frankfurts Innenstadt stagniert. Vertreter der Stadt und IHK Frankfurt fordern Veränderungen.

Jannis Seelbach / 16. Mai 2025, 12.10 Uhr

Das Institut für Handelsforschung (IFH Köln) stellt eine Studie zur Attraktivität der Frankfurter Innenstadt vor. Durchgeführt wurde sie im vergangenen Jahr. Der Auftrag kam von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt am Main, der Stabsstelle Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung Frankfurt. Rund 2000 Passantinnen und Passanten in der Innenstadt wurden befragt.



Fazit: Frankfurts Attraktivität stagniert



Laut IFH Köln bleibt die Frankfurter Innenstadt „insbesondere als Einkaufsstandort attraktiv“. Dies gelte sowohl für die Bürger Frankfurts als auch für Besucher aus dem Umland. Während die Frankfurter Innenstadt zunehmend als „Ort der Nahversorgung“ geschätzt würde, kombinierten Besucher ihren Aufenthalt häufig mit mehreren Anlässen, zum Beispiel „Einkauf“, „Gastronomie“ und „Freizeit“.



Allerdings sei die Frankfurter Innenstadt nur „befriedigend“ (Note: 2,6). 2022 und 2018 sei die Note tendenziell etwas besser gewesen, so das Institut. Die Frankfurter Innenstadt habe eine stabile Besuchsbasis, leide aber zugleich unter zunehmendem Konkurrenzdruck. Das IHF Köln sagt, es brauche gezielte Maßnahmen, um die Attraktivität zu sichern und auszubauen. Dazu zählten eine bessere Erreichbarkeit – das gelte insbesondere für auswärtige Kunden mit dem PKW – und eine zusätzliche „Begrünung und Belebung“ des öffentlichen Raums. Hohe Verkehrsbelastung, hohe Parkgebühren und ein begrenztes Parkplatzangebot würden häufig als Besuchsbarrieren genannt.



Einkaufsangebote und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr werden besonders positiv hervorgehoben. Kritisiert wird dagegen die Sauberkeit der Innenstadt: Verbesserungspotenzial bestehe „in Bereichen wie Sauberkeit, Sicherheit und dem Umgang mit Leerständen“. Ulrich Caspar, Präsident der IHK Frankfurt, sagt: „Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Leider hat sich die Bewertung in nahezu allen Kategorien der Bereiche Verkehr und Aufenthaltsqualität verschlechtert."



Frankfurt trotzdem überdurchschnittlich



Die Studie zeigt, dass die überregionale Bedeutung der Frankfurter Innenstadt gestiegen ist. Denn knapp 43 Prozent der Befragten kommen von außerhalb. Obwohl der Wert gegenüber der Untersuchung vor zwei Jahren stagniert, ist er um sieben Prozentpunkte gegenüber der Befragung im Jahr 2018 gestiegen. Für knapp 73 Prozent aller Befragten ist der Einkaufbummel Besuchsanlass. Dieser Wert ist im Vergleich zum Jahr 2022 um zwei Prozentpunkte gestiegen. Damit liegt Frankfurt etwa zehn Prozentpunkte über dem Ortsgrößendurchschnitt.



Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) meint: „Die Ergebnisse der Befragung bestätigen einmal mehr die hohe Strahlkraft der Frankfurter Innenstadt als Handels- und Begegnungsort – insbesondere auch für Gäste aus dem Umland. Das freut mich sehr und ist Ausdruck der harten Arbeit vieler engagierter Akteure vor Ort". Gleichzeitig müsse kontinuierlich in „Sauberkeit, Sicherheit, Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität“ investiert werden.



Info

Was ist die „Vitale Innenstädte“-Studie?

Bereits zum sechsten Mal wurde die Studie „Vitale Innenstädte“ durchgeführt. Sie gilt als eine von Europas größten und bekanntesten Analysen von Deutschlands Innenstädten. Die Befragung fand an ausgewählten Donnerstagen und Samstagen zwischen September und November statt. Insgesamt wurde die Erhebung in 107 Städten durchgeführt. Frankfurt ist – nach 2014, 2018 und 2022 – zum vierten Mal dabei. Rund 2000 Passantinnen und Passanten in der Innenstadt wurden befragt. Neu dieses Mal: 1000 zusätzliche Personen aus Gemeinden im Umkreis von 40 Kilometern um Frankfurt nahmen an einer Online-Befragung in der ersten Dezemberwoche teil. Ziel war es laut Studieninitiatoren, „zusätzliche Perspektiven aus dem direkten Einzugsgebiet der Stadt zu erfassen“.