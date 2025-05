Hauptwache Frankfurt

Pulse of Europe demonstriert weiter

Für Sonntag ruft die pro-europäische Initiative „Pulse of Europe“ erneut zu nationalen und einer internationalen Demonstration auf. An der Hauptwache in Frankfurt gibt es Redebeiträge und Musik.

Sina Claßen / 16. Mai 2025, 09.45 Uhr

Vergangenen Monat meldete sich „Pulse of Europe“ mit bundesweiten Demonstrationen zurück. Vorher war es still um die in Frankfurt gegründete Initiative geworden. Der Grund: „Man kann nicht auf Dauer mit Demos die Leute begeistern“, sagt Initiator Daniel Röder im Interview mit dem JOURNAL. Überhaupt habe man gar nicht vorgehabt, eine dauerhafte Bürgerbewegung zu sein.



Ganz aufgehört zu demonstrieren hatte „Pulse of Europe“ jedoch nicht, so organisierte die Initiative beispielsweise Kundgebungen anlässlich des Kriegs in der Ukraine oder der Europawahl 2024. Und auch ihre Anhängerschaft haben die pro-europäischen Aktivistinnen und Aktivisten nicht verloren: Rund 300 Menschen folgten ihrem Aufruf und versammelten sich am ersten Sonntag im April an der Hauptwache. Genug Resonanz, um nun weitere Demonstrationen anzukündigen – das hatte Röder nämlich von der Teilnehmerzahl abhängig gemacht.



„Frankfurt steht auf für Europa“



„Ihr habt ein starkes Zeichen gesetzt – und wir sagen: Danke! Die Energie, die an der Hauptwache zu spüren war, hat gezeigt: Frankfurt steht auf für Europa. Doch das war erst der Anfang“, heißt es im erneuten Aufruf der Initiative. Am Sonntag, den 18. Mai, will „Pulse of Europe“ wieder um 14 Uhr an der Hauptwache demonstrieren. „Gemeinsam. Laut. Friedlich. Entschlossen.“



Als Bühnengäste werden die Frankfurter Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin Sandra Seubert sowie der ehemalige Vorsitzende von Young European Movement UK, Julius Lajtha, erwartet. Für musikalische Unterstützung sorgt der Frankfurter Musiker Harald Andres. Unter dem Motto „#LastExitEurope“ finden zeitgleich Demos unter anderem in Baden-Baden, Karlsruhe, Köln und in High Wycombe im Vereinigten Königreich statt.



Info

Europa-Demo

Hauptwache Frankfurt

Sonntag, 18. Mai, 14 Uhr



Mit Sandra Seubert, Julius Lajtha und Harald Andres

Sina Claßen Studium der Publizistik und des Öffentlichen Rechts an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seit Oktober 2023 beim Journal Frankfurt. Mehr von Sina Claßen > E-Mail schreiben >