Diese Festivals stehen im Sommer an

Frankfurt am Main und das umliegende Rhein-Main-Gebiet verwandeln sich auch in diesem Sommer wieder in eine bunte Bühne für Musikliebhaber.

Björn Lautenschläger / 20. Mai 2025, 12.39 Uhr

Die Festival-Saison lockt mit einer beeindruckenden Vielfalt: Von treibenden Techno-Beats und elektronischen Klängen über klassische Konzerte bis hin zu Kabarett, Theater, Comedy, Schlager, ausgelassenen Partys, Rock, Reggae und Punk – für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei.



Die Region präsentiert sich als lebendiger Treffpunkt für Musikfans, die das Besondere suchen. Ob unter freiem Himmel inmitten urbaner Kulissen oder in idyllischen Parks – die Open-Air-Festivals laden dazu ein, gemeinsam mit Freunden und Familie unvergessliche Momente zu erleben. Die Termine der Veranstaltungen werden regelmäßig aktualisiert, sodass stets neue Highlights entdeckt werden können.



Im Folgenden findet sich eine chronologisch sortierte Auswahl der wichtigsten Open-Air-Festivals, die in diesem Sommer das kulturelle Leben Frankfurts und seiner Umgebung bereichern:



Burgfestspiele Bad Vilbel – 16.4.-7.9.

Seit 1987 bieten die renovierten Mauern der Wasserburgruine im Kurpark von Bad Vilbel die stimmungsvolle Kulisse für die Burgfestspiele. Auch 2025 erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm aus Eigenproduktionen und Gastspielen. Auf dem Spielplan stehen Klassiker wie „Arsen und Spitzenhäubchen“, das Musical „Hallo, Dolly!“, Shakespeares „Wie es euch gefällt“ und „West Side Story“. Für Familien gibt es Stücke wie „Der Räuber Hotzenplotz“, „Peter Pan“ und „Das doppelte Lottchen“. Im Theaterkeller werden unter anderem „Das Kind in mir will achtsam morden“ und „Shakespeares sämtliche Werke – leicht gekürzt“ gezeigt. www.kultur-bad-vilbel.de/burgfestspiele



Brüder Grimm Festspiele (Hanau) – 9.5.-27.7.

Mehr als 80.000 Besucher erleben jedes Jahr die Brüder Grimm Festspiele vor der malerischen Kulisse von Park und Schloss Philippsruhe im überdachten Amphitheater. In rund 90 Vorstellungen werden moderne Inszenierungen der Grimmschen Märchen als Schauspiel und Musical präsentiert. Die 41. Spielzeit findet vom 9. Mai bis 27. Juli 2025 statt. Auf dem Programm stehen unter anderem die deutschsprachige Erstaufführung des Musicals „Die Bremer Stadtmusikanten“, das Familienstück „Hänsel und Gretel“ als Weltpremiere, „Rapunzel“ als weiteres neues Familienstück, der Theaterklassiker „Bunbury – Ernst sein ist alles“ sowie „Tschick“ für junge Talente. Das vielfältige Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen und sorgt für ein unvergessliches Theatererlebnis in Hanau. www.festspiele-hanau.de









Stadt Land Bass-Festival – 10.5.

Am 10. Mai 2025 präsentiert Stadt Land Bass ein besonderes Highlight: Das Cocoon Showcase #1 findet von 12 bis 22 Uhr im Sparta Frankfurt statt. Mit dabei sind internationale Top-Acts wie Marcel Dettmann, Ryan Elliott, Krystal Klear B2B Damiano von Erckert und Safa. Dieses Open Air ist der perfekte Auftakt für die elektronische Festivalsaison in Frankfurt und verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle Fans von House und Techno. www.stadtlandbass.de



Grüne Soße Festspiele auf dem Rossmarkt – 17.-24.5.

Das Grüne-Soße-Festival auf dem Rossmarkt startet 2025 am 17. Mai und findet zum letzten Mal statt. Acht Tage lang dreht sich alles um Frankfurts Kultgericht, begleitet von Comedy, Musik und Kabarett. Im Mittelpunkt steht der Wettbewerb um die beste Grüne Soße: 49 Betriebe treten an, jeden Abend servieren sieben Teilnehmer ihre Soßen an rund 650 Gäste, die den Tagessieger wählen. Im großen Finale am 24. Mai treten die sieben Besten gegeneinander an. Moderiert werden die Shows von Anton Le Goff und Andy Ost, unterstützt von der Festivalband. Zu den Showacts gehören unter anderem Woody Feldmann, Lisa Feller, Gayle Tufts und Reis Against The Spülmachine. Der Festivalmarkt öffnet bereits ab 13. Mai mit zehn Gastro-Ständen und Aktionen für Kinder. Im Ticketpreis sind sieben Grüne Soßen, Kartoffeln, Eier und alle Getränke enthalten. 2025 bietet letztmalig die Gelegenheit, dieses kulinarische Highlight mitzuerleben. www.gruene-sosse-festival.de



Rave and Sun Festival (Gießen) – 24.5.

Am 24. Mai wird die WM-Arena in Gießen zum Treffpunkt für Fans elektronischer Musik. Das Rave and Sun Festival bietet von mittags bis in die Nacht ein energiegeladenes Open-Air mit zwei Bühnen, auf denen nationale und internationale DJs auflegen. Die Mainstage lockt mit bekannten Acts, während die Second Stage im Boiler Room-Stil für Club-Atmosphäre sorgt. Ergänzt wird das Festival durch Streetfood, Chillout-Bereiche und eine ausgelassene Stimmung – ein Highlight für die Techno-Szene in Mittelhessen. www.raveandsun.net



Festival4Family (Frankfurt) – 25.5.

2025 feiert das Festival4Family sein 15-jähriges Jubiläum rund um die Jahrhunderthalle Frankfurt. Von 10 bis 18 Uhr erwartet Familien ein abwechslungsreiches Programm: Live-Acts wie Volker Rosin, KIZZRock und Lottis Welt sorgen für Unterhaltung, während Kinder sich auf eine Heldenparade mit beliebten Maskottchen, einen großen Hüpfburgenpark und zahlreiche Mitmach-Stationen freuen können. Für Eltern gibt es eine Familienmesse und Foodtrucks bieten kulinarische Vielfalt. Das Festival verspricht einen erlebnisreichen Tag für Groß und Klein. ww.festival4family.de



Rock den Acker Open Air (Nidderau) – 29.-31.5.

Vom 29. bis 31. Mai verwandelt sich Nidderau-Erbstadt wieder in ein Mekka für Rock-, Punk- und Metal-Fans. Das Rock den Acker Open Air bietet drei Tage lang Live-Musik mit Bands wie Elfmorgen, Drunken Swallows und Green Machine. Neben der Musik sorgen Foodtrucks, ein Biergarten und ein Campingplatz für echtes Festival-Feeling. Der Donnerstag startet mit einer Warm-up-Party und einem Family Day. Aktionen wie das Flunkyball-Turnier runden das Programm ab und machen das Festival zu einem Highlight im Rhein-Main-Gebiet. www.rockdenacker.com



Maifeld Derby (Mannheim) – 30.5.-1.6.

Das Maifeld Derby findet vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 zum letzten Mal auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt. Seit 2011 begeistert das Festival täglich rund 5.000 Besucher mit einem abwechslungsreichen Line-up abseits des Mainstreams. Für die Abschiedsausgabe stehen Acts wie Franz Ferdinand, Bilderbuch, The Notwist, DJ Koze, Drangsal, Nilüfer Yanya, Olli Schulz, Kid Simius und viele mehr auf dem Programm. Neben internationalen Größen sind auch spannende Newcomer vertreten. Das Festival verabschiedet sich nach 14 Jahren mit einem musikalisch vielfältigen und emotionalen Finale. www.maifeld-derby.de









Hoppelhasen Open-Air (Hanau) – 31.5.

Das Hoppelhasen Open-Air bleibt auch 2025 das kleine, feine Technofestival mit Herz. Dieses Jahr gibt es wieder zwei Termine: Am 31. Mai in Stockstadt am Main und am 19. Juli in Hanau-Großauheim. Hier zählt Qualität statt Quantität – mit begrenzter Besucherzahl, viel Platz zum Tanzen, entspannter Atmosphäre und günstigen Getränken. Freut euch auf nationale und internationale Headliner sowie lokale DJs, die für besten Sound sorgen. Das Hoppelhasen Open-Air bietet familiäres Festivalfeeling, keine Massenabfertigung, sondern ein Tag voller Musik und guter Laune. www.hoppelhasen.com



Barock am Main – 3.-27.6.

Nach der Absage 2024 wegen Nachbarschaftsproblemen kehrt das Barock am Main-Festival im Sommer 2025 mit neuem Schwung zurück – und mit neuer Location: Gespielt wird nun auf dem Gelände der „Frankfurt Westcoast“ in Griesheim, direkt am Wasser und mit beeindruckender Industriekulisse. Das Publikum darf sich weiterhin auf beste Unterhaltung, Theater in hessischer Mundart, live gespielte Barockmusik und Frankfurter Spezialitäten freuen. Die neue Spielstätte bietet ausreichend Parkplätze und ein stimmungsvolles Ambiente. Langfristig ist geplant, ins historische Ensemble des Bolongaropalasts zurückzukehren, doch bis dahin heißt es: Barockes Theatervergnügen in Griesheim erleben. www.barock-am-main.com



Schlossgrabenfest (Darmstadt) – 5.-8.6.

Mitten in der Darmstädter Innenstadt verwandelt sich vom 5. bis 8. Juni 2025 das Schlossgrabenfest zum 25. Mal in ein riesiges Open-Air-Festival. Auf 20.000 Quadratmetern rund ums Residenzschloss sorgen mehr als 60 Konzerte, Foodtrucks, Chill-out-Zonen und Partystimmung vier Tage lang für echtes Festivalfeeling. Nationale Stars wie Stefanie Heinzmann, Rea Garvey und Alvaro Soler sowie zahlreiche regionale Bands bieten auf mehreren Bühnen einen abwechslungsreichen Genre-Mix – von Rock und Pop über Hip-Hop bis Elektro. Das Fest lädt zum Feiern, Genießen und Freunde treffen ein. Und dank Feiertag am Montag bleibt nach den langen Nächten genug Zeit zum Ausschlafen und Entspannen. www.schlossgrabenfest.de









Open Ohr Festival (Mainz) – 6.-9.6.

An Pfingsten, vom 6. bis 9. Juni 2025, feiert das Open Ohr Festival auf der Mainzer Zitadelle seine 51. Ausgabe. Programm bietet Musik, Kabarett, Theater, Film und Diskussionen, unter anderem mit Marlo Grosshardt, 24/7 Diva Heaven, Martina Brandl und dem Staatstheater Mainz. Das generationsübergreifende Festival richtet sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien und verbindet gesellschaftliche Themen mit Musik und gemeinsamer Festivalatmosphäre. www.openohr.de



Tapefabrik Festival (Wiesbaden) – 6.&7.6.

Deutschlands größte Underground-Rap-Jam feiert am 6. und 7. Juni 2025 im Schlachthof Wiesbaden ihr Comeback: Über 30 Artists wie Antifuchs, Luvre47, Shogoon und viele mehr bringen auf vier Bühnen und bei der Convention mehr als 3.000 Hip-Hop-Fans zusammen – von Oldschool bis New Wave, von Crews bis Newcomern. www.tapefabrik.de



World Club Dome (Deutsche Bank Park) – 6.6.-8.6. (+9.6.)

Vom 6. bis 8. Juni 2025 verwandelt sich der Deutsche Bank Park in Frankfurt wieder in den „größten Club der Welt“: Der BigCityBeats World Club Dome feiert seine „Moon Edition“ und bietet auf 700.000 Quadratmetern über 25 Bühnen mit rund 250 DJs und Live-Acts aus den Bereichen Techno, EDM, Hardstyle, Hip-Hop und mehr. Bestätigte Headliner sind unter anderem 50 Cent, Boris Brejcha, Don Diablo, Rita Ora, Dimitri Vegas & Like Mike, Macklemore und Tiësto. Das Festival bietet spektakuläre Shows, internationale Top-Acts und eine einzigartige Club-Atmosphäre – ohne Genre-Grenzen und mit Party pur an drei Tagen mitten in Frankfurt. Als besonderes Highlight gibt es am Montag, 9. Juni, ein Zusatzkonzert von 50 Cent im Stadion, das das Festivalwochenende verlängert. www.worldclubdome.com



Summer In The City (Mainz) – 19.6.-9.8.

Auch 2025 lädt das „Summer in the City“-Festival wieder dazu ein, gemeinsam mit Freunden die Lieblingskünstler unter freiem Himmel zu erleben – und das auf den schönsten Plätzen in Mainz. Zwischen Juni und August erwartet euch ein vielfältiges Open-Air-Programm auf der Zitadelle und der Rheinbühne, mit internationalen Stars und nationalen Newcomern. Mit dabei sind unter anderem LaBrassBanda, Bosse, Max Herre & Joy Denalane, LEA, Wanda, Santiano, Paula Hartmann, BAP, Patti Smith Quartet, Gentleman, Antilopen Gang, Grossstadtgeflüster und ClockClock. Genießt warme Sommernächte, Musikvielfalt und die besondere Atmosphäre der Mainzer Konzertreihe! www.summerinthecity-mainz.de









Paula Hartmann © Jakob Furis



Stoffel (Stalburg Theater Offen Luft) – 19.6.-8.7.

Das Stoffel Festival findet 2025 vom 19. Juni bis 8. Juli wieder im Günthersburgpark in Frankfurt statt. Drei Wochen lang gibt es ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Theater, Lesungen, Kinderaktionen, Sport und Mitmachangeboten – alles bei freiem Eintritt auf Solibasis. Neben Konzerten aus Rock, Pop, Indie und Elektro erwarten die Besucher Nachtflohmärkte, eine Silent Disco und ein breites kulinarisches Angebot. Das Festival richtet sich an die ganze Familie und bietet für jeden Geschmack etwas – von Workshops über Theater bis zu entspannten Abenden im Park. Spenden werden gesammelt, damit das Stoffel auch weiterhin ein Ort für Kultur, Begegnung und Lebensfreude bleibt. www.stalburg.de



Strandbad Festival Rodgau – 20.&21.6.

Das Strandbadfestival feiert am 20. und 21. Juni 2025 sein 5-jähriges Jubiläum und bringt die White Summer Night und die Mallorca Party zurück nach Rodgau! Am Freitag startet die legendäre White Summer Night mit einem geheimen Headliner, der Partyband Doctor Blond und der StreetLIVE Family. Am Samstag steigt die größte Mallorca Party der Region mit Top-Acts wie Mickie Krause, Oli P., DJ Balineiro, Partymann Atze, Mütze Katze, Marry, Tommy Fieber, Nancy und Rumbombe. Auf der Seeblick Stage sorgen DJ Alex Stadler und das Rave Nations Team für Ibiza-Feeling am See. Zwei Tage voller Musik, Party, Sommer und Beach-Atmosphäre erwarten euch am schönsten See im Rhein-Main-Gebiet – feiert mit und erlebt die besten Mallorca- und Partyhits! www.strandbad-festival.de



Flussperle Open Air – 21.6.

Am 21. Juni kehrt das Flussperle Open Air als magischer Treffpunkt an den Main zurück. Die Location in der Franziusstraße bietet von 12 bis 22 Uhr ein einzigartiges Sommererlebnis mit entspannten Vibes, kühlen Drinks und exklusiven Bootstouren. Das Line-up begeistert mit Anagramm, Anja Schneider, Bebetta, Britta Arnold und Elisa Elisa. Im Anschluss steigt die Aftershow-Party bis 6 Uhr morgens – bei allen Tickets inklusive. Genießt den Tag am Wasser, lasst euch treiben und feiert mit Gleichgesinnten inmitten der Frankfurter Skyline. Einlass ab 18 Jahren. www.instagram.com/fluss.perle



Rheingau Musik Festival – 21.6.-6.9.

Das Rheingau Musik Festival zählt zu den größten Musikfestivals Europas und lädt vom 21. Juni bis 6. September 2025 zu über 170 Konzerten ein. In einzigartigen Kulturdenkmälern wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads, dem Kurhaus Wiesbaden und malerischen Weingütern erleben Besucher Stars der internationalen Klassikszene, spannende Nachwuchstalente sowie ein vielseitiges Programm von Klassik über Jazz bis Weltmusik und Kabarett. 2025 stehen fünf Fokus-Künstlerinnen und -Künstler sowie mehrere Themenschwerpunkte im Mittelpunkt. Das Festival bietet Konzerte unter freiem Himmel, besondere Musikmomente an außergewöhnlichen Orten und ein Sommererlebnis für Musikliebhaber aus der ganzen Region. ww.rheingau-musik-festival.de.



Kroa Festival (Laubach) – 27.&28.6.

Das Kroa Festival findet am 27. und 28. Juni 2025 erneut im idyllischen Laubacher Schlosspark statt. Besucher erwartet ein vielfältiges Musikprogramm mit bekannten und aufstrebenden Indie-Pop-Acts, ergänzt durch Kunst, Workshops, Aktivitäten, Streetfood und Festival-Camping – ein sommerliches Erlebnis für Musikfans aller Generationen. www.kroa-festival.com



Burgfestspiele Dreieichenhain – 3.7.-17.8.

Die Burgfestspiele Dreieichenhain sind ein fester Bestandteil des südhessischen Festivalsommers. Jedes Jahr strömen mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher nach Dreieich, um auf Burg Hayn ein vielfältiges Kulturangebot zu genießen, das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist. Sechs Wochen lang bietet die Burg eine außergewöhnliche Kulisse für abwechslungsreiche Open-Air-Veranstaltungen. Auf dem Programm stehen Theater, Oper, Kabarett, Konzerte, Varieté und Lesungen. Regional, national und international bekannte Künstlerinnen und Künstler sind regelmäßig zu Gast im Burggarten und begeistern das Publikum. www.buergerhaeuser-dreieich.de/burgfestspiele



Butzbach Open Air – 3.-6.7.

Im Sommer 2025 verwandelt sich der Innenhof des historischen Butzbacher Schlosses erneut in eine beeindruckende Open-Air-Location. Das Butzbach Open Air bietet vom 3. bis 6. Juli ein abwechslungsreiches Programm: Den Auftakt macht Jan Delay & Disko No. 1 mit einem Best-of-Konzert am 3. Juli. Am 4. Juli folgt ein gemeinsamer Abend mit Feuerschwanz und Hämatom, bevor am 5. Juli die größte Mallorca-Party-Tour „Butzbach Olé“ für ausgelassene Stimmung sorgt. Das Festival vereint verschiedene Musikrichtungen und bietet vor der malerischen Schlosskulisse Live-Erlebnisse für jeden Geschmack. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. www.butzbach-openair.de









Phungo Festival (Pfungstadt) – 4.-20.7.

Alle Generationen können sich beim Phungo Festival in Pfungstag im ehemaligen Schwimmbad auf einen Mix aus Live-Musik, Kinderspaß, Zirkustheater und Mitmachaktionen unter freiem Himmel freuen. Eintritt frei. www.phungo.de



Kuddelmuddel-Festival 2025 (Offenbach) – 5.7.

Am 5. Juli lädt das Kuddelmuddel Festival zu einer neuen Ausgabe voller Überraschungen ein. Von 14 bis 22 Uhr erwartet euch ein Open Air mit vier liebevoll gestalteten Bühnen, auf denen verschiedene Kollektive für musikalische Highlights sorgen. Freut euch auf verrückte Aktionen, Spiele und Turniere, die das Festival zu einem bunten Erlebnis machen. Das Kuddelmuddel steht für Spaß, Kreativität und eine entspannte Atmosphäre – diskriminierendes Verhalten hat hier keinen Platz. Einlass ist ab 18 Jahren. Das Gelände ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, Parkplätze sind vorhanden. www.kommune2010.com/kuddelmuddel-festival-2022



Youth Culture Festival (Wiesbaden) – 5.7.

Das Youth Culture Festival feiert im Kulturpark am Schlachthof Wiesbaden sein 15-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Your Space. Your Sound. Your Self.“ gestalten junge Menschen ein buntes Programm mit Live-Musik, Info- und Mitmachständen sowie leckerem Streetfood – und das bei freiem Eintritt. Das Festival bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich kreativ einzubringen, neue Talente zu entdecken und gemeinsam einen Tag voller Musik, Kultur und Gemeinschaft in entspannter Atmosphäre zu erleben. www.instagram.com/youthculturefestival



Friedberg Open Air auf der Seewiese – 10.-13.7.

Der Sommer steht vor der Tür und die Vorfreude steigt, denn endlich ist es wieder soweit: Der Friedberg Open Air Sommer geht in die zweite Runde! Mit tollen Acts wie Michael Patrick Kelly, Dieter Thomas Kuhn & Band sowie FFH Just White - die Megaparty ganz in Weiß sind wieder unvergessliche Sommerabende auf der Seewiese garantiert. www.friedberg-openair.de



Jazz im Palmengarten – 11.7.-29.8.

Seit 1959 findet diese jährliche Open-Air-Konzertreihe im Palmengarten in Frankfurt am Main statt. „Jazz im Palmengarten“ wurde von dem in Jazzkreisen weithin bekannten Rundfunkmoderator und Journalisten Werner Wunderlich († 2013) ins Leben gerufen. Seit 2003 wird die Reihe von der Jazz-Initiative Frankfurt am Main e.V. veranstaltet. Sie gilt als die älteste kontinuierlich veranstaltete Open-Air-Jazzkonzertreihe der Welt. www.jazz-frankfurt.de



Summer Break Festival (Gießen) – 11.&12.7.

Anfang Juli kehrt das Summer Break Festival in die WM-Arena Gießen zurück und bietet das größte Sommer-Festivalerlebnis der Region. Zwei Tage lang feiern rund 5.000 Besucher zu angesagten Sounds aus Hip-Hop, House und EDM. Am Freitag erwartet euch ein bunter Mix aus Hip-Hop und Mixed Music, während am Samstag die besten nationalen und internationalen DJs mit House, EDM und Festival-Sounds für Stimmung sorgen. Das Festivalgelände bietet Bars, Foodtrucks und eine exklusive VIP-Area mit bestem Blick auf die Bühne. Das Summer Break Festival steht für ausgelassene Partystimmung, sommerliche Atmosphäre und ein vielfältiges Musikprogramm – der perfekte Start in die Ferienzeit für alle Musikfans ab 18 Jahren. www.summerbreak-festival.de



Nonstock Festival (Odenwald/Fischbachtal ) – 11.&12.7.

Seit 1998 findet im beschaulichen Nonrod im Fischbachtal das Nonstock-Festival statt. Jahr für Jahr treffen sich hier Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber, Musikbegeisterte und die Prominenz der Region, um gemeinsam zu feiern, Spaß zu haben und Musik & Kultur zu genießen. Und das alles in entspannter und familiärer Atmosphäre auf dem wunderschön im Grünen gelegenen Röderhof. www.nonstock.de



Open Doors Festival (Neu Isenburg) – 11.-13.7.

Das Open Doors Festival in Neu-Isenburg steht 2025 erneut ganz im Zeichen von Vielfalt und Offenheit. Drei Tage lang verwandelt sich die Stadt in eine große Bühne mit über 50 Acts aus aller Welt – von Klassik bis Pop, von Orient bis Okzident. Erstmals ist mit China ein Gastland vertreten, das mit Musik- und Tanzgruppen neue kulturelle Brücken schlägt. Die Festmeile in der Innenstadt, zahlreiche Bühnen und ein buntes Rahmenprogramm machen das Festival zum Treffpunkt für Musikliebhaber jeden Alters. Das Open Doors Festival feiert die kulturelle Vielfalt Neu-Isenburgs und lädt alle ein, gemeinsam Musik, Begegnung und Lebensfreude zu erleben. www.open-doors-festival.de



Tanz der Bässe Festival (Lampertheim) – 12.7.

Das Electronic Beach Festival: Sommer, Sonne, Strand und tanzende Bässe. Seid dabei und tanzt am See mit Anna Reusch, Andy Düx, DJ Dag, Dominik Eulberg, George Perry, Jam El Mar, Karotte, Klaudia Gawlas, Talla 2XLC und vielen mehr... www.tanzderbaesse.de









Love Family Park (Rebstockpark) – 12.&13.7.

Zur 25. Ausgabe des Festivals feiert man diesmal an zwei Tagen und auf zwei Bühnen! Das bedeutet: Mehr Künstler, ein Line-Up in gewohnter Love Family Park-Qualität und die ganze Bandbreite elektronischer Musik. Mit an Bord sind u.a: Adam Beyer, Loco Dice, Patrick Mason, Supergloss und Sven Väth. www.lovefamilypark.com



Mousonturm – Summer in the City 2024 – 15.7.-12.8. - jeden Dienstag

Auch 2025 heißt es wieder: Musik unter Palmen! Die Sommerkonzertreihe „Summer in the City“ lädt vom 15. Juli bis 12. August dienstags zu fünf besonderen Abenden in den Musikpavillon des Frankfurter Palmengartens ein. Genießt laue Sommernächte mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Indie über Pop bis zu Weltmusik reicht. Mit dabei sind unter anderem Altın Gün, Galliano, Rey & Kjavik und Bonaparte. Bringt eure Picknickdecken mit und erlebt entspannte Konzerte in idyllischer Atmosphäre. Ein Festivalpass für alle fünf Konzerte ist erhältlich. www.mousonturm.de



Marburger Sommernächte – 17.-20.7.

Im Juli 2025 laden die Marburger Sommernächte erneut zu einem vielfältigen Open-Air-Festival in den Schlosspark ein. Vom 17. bis 20. Juli sorgen nationale und internationale Künstler für unvergessliche Abende. Den Auftakt macht Faber, gefolgt von Thees Uhlmann, The Hooters und Takida. Die idyllische Schlossparkbühne bietet mit ihrem besonderen Ambiente den perfekten Rahmen für abwechslungsreiche Konzerte, die Musikliebhaber aller Generationen begeistern. www.marburger-sommernaechte.de



Traffic Jam Open Air (Dieburg) – 18.&19.7.

Der einzige Stau, der Spaß macht – das Traffic Jam Open Air! Seit 1999 lockt es begeisterte Rock-, Punk-, Ska- und Metal-Fans für zwei Tage zum besten Stau der Welt nach Dieburg. Über 5000 Besucher nehmen an diesem Spektakel teil und bringen gemeinsam mit den Bands das Gelände des Verkehrsübungsplatzes zum Beben! www.trafficjam.de



Flörsheimer Open Air – 18.-20.7.

Das Flörsheimer Open Air findet vom 18. bis 20. Juli 2025 statt und verwandelt die Stadt erneut in eine lebendige Festivalbühne. Drei Tage lang erwartet die Besucher ein vielseitiges Musikprogramm mit regionalen und nationalen Künstlern. Neben abwechslungsreichen Live-Acts sorgen Foodtrucks, entspannte Chill-out-Bereiche und ein familiäres Ambiente für ein rundum gelungenes Sommererlebnis. Das Festival bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam zu feiern, neue Musik zu entdecken und die warme Jahreszeit in entspannter Atmosphäre zu genießen. www.floersheimer-openair.de



17. Afrikanischen Kulturfest im Rebstockpark – 18.-20.7.

Das 17. Afrikanische Kulturfest lädt vom 18. bis 20. Juli 2025 in den Frankfurter Rebstockpark ein und feiert die Vielfalt Afrikas und seiner Diaspora. Drei Tage lang erwartet die Besucher ein buntes Programm mit internationalen Live-Acts wie Queen Omega, Anthony B, Bombino, Habib Koité und vielen mehr. Neben Konzerten auf mehreren Bühnen gibt es Tanz, Ausstellungen, politische Diskussionen und einen großen Markt mit afrikanischem Kunsthandwerk sowie kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Regionen. Das Festival schafft Raum für Begegnungen, Austausch und Inspiration und richtet sich an alle Generationen. In entspannter Atmosphäre erleben die Gäste die kulturelle und musikalische Bandbreite Afrikas – ein Fest für die ganze Familie und ein Highlight im Frankfurter Festivalsommer. www.afrikanisches-kulturfest.de



Hoppelhasen Open-Air (Hanau) – 19.7.

Das Hoppelhasen Open-Air bleibt auch 2025 das kleine, feine Technofestival mit Herz. Am 19. Juli findet in Hanau-Großauheim die zweite Veranstaltung des Jahres statt. Hier zählt Qualität statt Quantität – mit begrenzter Besucherzahl, viel Platz zum Tanzen, entspannter Atmosphäre und günstigen Getränken. Freut euch auf nationale und internationale Headliner sowie lokale DJs, die für besten Sound sorgen. Das Hoppelhasen Open-Air bietet familiäres Festivalfeeling, keine Massenabfertigung, sondern ein Tag voller Musik und guter Laune. www.hoppelhasen.com



Herzberg Festival – 24.-27.7.

Das Burg-Herzberg-Festival, auch Bonsai-Woodstock genannt, ist das Musik- und Literaturfestival der Hippiekultur im Breitenbacher Ortsteil Gehau und mit jährlich über 12.000 Besuchern das größte Open-Air-Hippiefestival Europas. www.herzberg-festival.com



Sommerwerft – 25.7.-10.8.

Das internationale Performance-, Tanz- und Theaterfestival Sommerwerft bietet jedes Jahr Kunst und Kultur auf der Weseler Werft im Herzen Frankfurts. An den Festivaltagen wird ein umfangreiches, qualitativ hochwertiges und frei zugängliches Programm geboten. www.sommerwerft.de



Trebur Open Air – 25.-27.7.

Das Trebur Open Air feiert über 30 Jahre Festivalgeschichte und bleibt ein Highlight für Indie-, Rock- und Pop-Fans. Vom 25. bis 27. Juli 2025 treffen am Treburer Freibad bekannte Headliner, Newcomer und lokale Acts aufeinander. Bestätigt sind unter anderem Blackout Problems, Dritte Wahl, Welshly Arms, Big Special, Elfmorgen, Leftovers, March, OK.Danke.Tschüss, Lila und ihr Koffer sowie viele weitere Künstler. Das Festival steht für Herzblut, Freundschaft und musikalische Vielfalt – mit rund 7.000 Gästen, entspannter Atmosphäre und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Hier erlebt man Musik hautnah, entdeckt neue Talente und genießt ein unvergessliches Wochenende voller Energie und Gemeinschaft. www.treburopenair.de









Seebeben (Babenhausen) 31.7.-2.8.

Laut einer aktuellen Vorhersage von führenden Seismologen wird Babenhausen 2025 erneut heftig beben. Den Experten zufolge liegt die Ursache in den letztjährigen Beben.Festivals. Vom 31. Juli bis 2. August erwartet euch wieder ein vielseitiges Programm: Los geht’s am Donnerstag mit einer Afterwork-Party für Musikfans aller Generationen. Am Freitag bringen lokale Cover-Bands mit Hits von Rock bis Pop das Festivalgelände zum Beben. Der Samstag steht ganz im Zeichen elektronischer Sounds – von House bis EDM sorgen DJs für ausgelassene Stimmung und einen unvergesslichen Abschluss. www.beben-festival.de



Sound of the Forest (Odenwald) – 31.7.-3.8.

Das Sound of the Forest Festival ist mehr als nur ein Musikereignis - es ist eine Reise in eine andere Welt. Versteckt im dichten Grün des Waldes bietet das Festival eine einzigartige Kulisse für ein unvergessliches Erlebnis. Hier, wo Natur auf Kreativität trifft, erlebt Ihr eine Welt voller musikalischer Entdeckungen. www.sound-of-the-forest.de



Open Flair Festival (Eschwege) – 6.-10.8.

Das Open Flair ist ein Open-Air-Musikfestival mit einem Rahmenprogramm aus Kabarett, Kinderprogramm, Performances und weiteren Programmpunkten. Das Festival wird seit 1985 ehrenamtlich vom Arbeitskreis Open Flair e.V. in Eschwege veranstaltet und hat eine Kapazität von ca. 20.000 Besuchern. www.open-flair.de



Da Capo Festival (Alzey) – 6.-10.8.

Das Festival Da Capo feiert 2025 sein 25-jähriges Jubiläum im stimmungsvollen Alzeyer Schlosshof und präsentiert ein hochkarätiges Programm aus Musik, Comedy und Kultur. Vom 6. bis 10. August verwandelt sich der Schlosshof in eine Open-Air-Bühne für internationale Stars und beliebte Künstler. Den Auftakt machen die Dautenheimer Bembelsänger, gefolgt von Comedy-Star Markus Krebs. Am Freitag sorgt die Münchener Freiheit für einen Abend voller Pop-Hits, bevor am Samstag Ronan Keating mit seinen Welterfolgen das Publikum begeistert. Am Sonntag stehen Kinderstar Nilsen und das Musical „Der kleine Horrorladen“ auf dem Programm. Das Festival bietet somit für jede Generation besondere Highlights und bleibt ein kultureller Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Region. www.dacapo-alzey.de



Konzertsommer im Amphitheater Hanau – 8.8.-26.9.

Das überdachte Amphitheater im idyllischen Park von Schloss Philippsruhe zählt zu den schönsten Open-Air-Locations Hessens. Von Mai bis September verwandelt sich die Bühne in einen kulturellen Hotspot und bietet ein vielseitiges Programm – von Konzerten internationaler Stars über Tribute-Shows bis hin zu Comedy und Orchesterabenden. 2025 stehen unter anderem Auftritte von BAP, The Wailers, Heinz Rudolf Kunze, Giovanni Zarrella, Rainhard Fendrich und Café del Mundo mit der Neuen Philharmonie Frankfurt auf dem Spielplan. Dank des markanten Dachs sind Besucher vor Regen geschützt und können die besondere Atmosphäre zwischen Schloss und Main genießen. Das Amphitheater bietet Platz für bis zu 2.800 Gäste und ist mit dem öffentlichen Nahverkehr sowie dem Auto gut erreichbar. www.shooter.de/amphitheater-hanau









Vogel der Nacht Festival (Bensheim) – 12.-17.8.

Sommerfestivalfeeling pur für die ganze Familie verspricht das Vogel der Nacht Festival in Bensheim. Eine bunte Mischung aus Live-Musik, Comedy, Theater und Kinderaktionen wird im Bensheimer Stadtpark geboten - bei freiem Eintritt. www.vodena.de



Sossenheim Open Air – 14.-16.8.

Am Freitag, den 16. August 2025, steht Frankfurt-Sossenheim wieder ganz im Zeichen einer XXL-Schlagernacht in der Open-Air-Arena auf dem Kerbeplatz. Für beste Partystimmung sorgt erneut der unvergleichliche DJ Ötzi, der mit seinen Hits wie „Ein Stern“ und „Anton aus Tirol“ das Publikum zum Tanzen und Mitsingen bringt. Unterstützt wird er von der Frankfurter Kultband Roy Hammer & die Pralinées sowie der beliebten Frankfurter Kultfigur Bäppi, die mit ihrem hessischen Charme für ausgelassene Stimmung sorgt. Das Sossenheim Open Air bietet damit einen unvergesslichen Abend voller Schlagerpower und bester Unterhaltung in entspannter Open-Air-Atmosphäre. www.sossenheim-open-air.de



European Elvis Festival (Bad Nauheim) – 15.-17.8.

Das 23. European Elvis Festival findet vom 15. bis 17. August 2025 in Bad Nauheim statt und zieht Fans aus aller Welt an. Die Stadt bietet Live-Konzerte, eine Classic Car Parade, Petticoat-Modenschauen und einen Fan-Markt. Höhepunkte sind die Celebration Night, Talkshows und ein Music Contest mit Elvis-Interpreten. Internationale Künstler sorgen für authentische Rockabilly-Atmosphäre. www.bad-nauheim.de



Karben Open Air – 15.-17.8.

Das Karben Open Air findet bereits zum 18. Mal statt und bietet ein vielseitiges Musikprogramm mit über 30 Bands auf drei Bühnen. Das Festival begeistert mit Rock, Punk, Metal, Ska und Pop und lockt rund 1.500 Besucher an. Neben den Konzerten gibt es einen Campingplatz, der das Festivalwochenende perfekt abrundet. Die entspannte Atmosphäre macht das Karben Open Air zu einem beliebten Treffpunkt für Musikfans aus der Region und darüber hinaus. www.karbenopenair.de



Gießener Kultursommer – 20.-31.8.

Der Gießener Kultursommer ist das sommerliche Open-Air-Highlight der Region und findet auf der Freilichtbühne des Klosters Schiffenberg statt – einer der schönsten Spielstätten Mittelhessens. Auch 2025 sorgt das Festival wieder für beste Unterhaltung mit einem abwechslungsreichen Programm und Stars aus verschiedensten Musikrichtungen. Zu den diesjährigen Höhepunkten zählen Auftritte von Nile Rodgers & Chic, Samu Haber, Rea Garvey, Johannes Oerding, Kool & The Gang, Kreator, Fury In The Slaughterhouse, Destruction, Tankard und vielen weiteren Künstlern. Das Festival bietet für jeden Geschmack das Passende und verwandelt Gießen für mehrere Wochen in eine große Bühne für Musik, Kultur und Begegnungen. www.giessenerkultursommer.de



Blues Schmus & Apfelmus Festival (Laubach) – 22.-24.8.

Das Blues Schmus & Apfelmus Festival findet vom 22. bis 24. August 2025 im Laubacher Schlosspark statt und verbindet Hessens größtes Bluesfestival mit dem beliebten Apfelfest. Rund 30 Bands spielen auf mehreren Bühnen ein vielfältiges Programm aus Blues, Rock und mehr. Neben Konzerten gibt es Workshops, einen Markt, Kinderangebote und kulinarische Spezialitäten rund um den Apfel. Das Festival bietet Musikgenuss für die ganze Familie in entspannter Atmosphäre.www.bluesschmusapfelmus.de



Sommerschein Festival (Hofheim) – 22.-24.8.

Das Sommerschein Festival in Hofheim am Taunus findet vom 22. bis 24. August 2025 statt und bietet ein vielfältiges Programm mit Musik, Kunst und Kultur – und das bei freiem Eintritt. Das ehrenamtlich organisierte Festival fördert regionale Künstler und schafft einen offenen Raum für Kreativität und Begegnung. Neben Live-Konzerten gibt es Workshops, Themenabende und Mitmachaktionen, die Jung und Alt ansprechen. Mit entspannter Atmosphäre und abwechslungsreichem Line-up ist das Sommerschein Festival ein sommerliches Highlight für die ganze Familie. www.sommerschein.de



Sundaze Open Air (Bensheim) – 29.-30.8.

Das Sundaze Open Air in Bensheim findet am 29. und 30. August 2025 statt und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Indie-, Pop- und elektronischer Musik auf zwei Bühnen. Das Festival legt Wert auf die Förderung regionaler Talente und präsentiert vielversprechende Newcomer neben etablierten Acts. Neben der Musik erwarten die Besucher vegetarische und vegane Speisen, Aktionsstände zu Umweltthemen sowie einen Skatecontest mit attraktiven Preisen. Das Sundaze Open Air schafft eine lebendige Atmosphäre für junge Musikfans und verbindet musikalische Vielfalt mit nachhaltigem Engagement in entspannter Open-Air-Umgebung. www.sundazeopenair.de



Museumsuferfest – 29.-31.8.

Frankfurt feiert am letzten Augustwochenende wieder drei Tage lang seine Museen und den Main: Das Museumsuferfest findet 2025 vom 29. bis 31. August statt. Mit rund einer Million Besucherinnen und Besuchern zählt es zu den größten europäischen Kulturfestivals. Entlang des Mainufers präsentieren 27 Museen, 14 Bühnen und rund 400 Stände ein vielfältiges Programm – von Ausstellungen, Führungen und Mitmachaktionen über Live-Musik aller Genres bis zu kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt. Zu den Höhepunkten gehören die Drachenbootrennen, die Orgel- und Chormeile, die Antiquariatsmeile und das große Abschlussfeuerwerk. Mit dem Museumsuferfest-Button erhalten Gäste für sieben Euro an allen Tagen freien Eintritt in die teilnehmenden Museen. Kunst, Kultur und Lebensfreude verschmelzen zu einem einzigartigen Fest, das Frankfurt in ein buntes, lebendiges Kulturzentrum verwandelt. www.museumsuferfest.de



Raus ausm Keller Festival (Egelsbach) – 30.8.

Das Raus ausm Keller Festival feiert am 30. August 2025 seine 10. Jubiläumsedition auf der Bürgerhauswiese in Egelsbach. Das familiäre Open-Air-Festival bietet ein vielfältiges Line-up mit Bands wie Blackout Problems, Shoreline, Kind Kaputt, Chiefland und Francey. Organisiert von Ehrenamtlichen, fördert das Festival Nachwuchsmusik und schafft eine entspannte Atmosphäre für Musikfans zwischen Frankfurt und Darmstadt. Mit guter Erreichbarkeit per S-Bahn und Bus ist das Festival ein Highlight für alle, die handgemachte Musik und Gemeinschaft schätzen. www.instagram.com/rausausmkellerfestival



Golden Leaves Festival – 30.&31.8.

Das Golden Leaves Festival 2025 findet am 30. und 31. August am Steinbrücker Teich in Darmstadt statt. Unter dem Motto „in neon waves // autumn euphoria“ bieten nationale und internationale Künstler wie Blond, Mayberg und Paula Carolina zwei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm aus Indie, Rock, Pop und elektronischer Musik. Das Festival steht für Nachhaltigkeit, Vielfalt und Gemeinschaft. www.goldenleavesfestival.de









Jugenstilfestival (Bad Nauheim) 13.&14.9.

Mode, Musik und Tanz wie anno dazumal und einer der schönsten Kunsthandwerkmärkte Hessens – Besucher können die Belle Époque beim Jugendstil-Festival in Bad Nauheim entdecken. Das Festival findet am 7. und 8. September in der Trinkkuranlage statt. www.bad-nauheim.de



Glücksgefühle 2025 Festival (Hockenheim Ring) – 11.-14.9.

Vom 11. bis 14. September 2025 kehrt das Glücksgefühle Festival zum dritten Mal an den Hockenheimring zurück und verwandelt das Gelände erneut in den glücklichsten Ort der Welt. Nach dem großen Erfolg der Vorjahre mit rund 200.000 Besuchern erwartet die Gäste ein beeindruckendes Line-up auf drei Bühnen. Auf der Euphoria Stage sorgen Top-Acts wie Apache 207, Black Eyed Peas, Scooter und Sido für mitreißende Momente. Neu ist die Dopamin Stage, die mit Künstlern wie K.I.Z, Finch, HBz und Mia Julia für zusätzliche Partystimmung sorgt. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche weitere Künstler und ein vielfältiges Rahmenprogramm, das Musik, Kunst und persönliche Erlebnisse verbindet. Mit einem Mix aus Pop, Hip-Hop, Rock und EDM bietet das Festival ein unvergessliches Wochenende voller Energie, Gemeinschaft und Glücksmomente. www.gluecksgefuehle-festival.de









Frankfurt Coffee Festival – 12.-14.9.

Das Frankfurt Coffee Festival 2025 feiert vom 12. bis 14. September sein 5-jähriges Jubiläum in der Klassikstadt. Drei Tage lang dreht sich alles rund um Kaffee: Von spannenden Workshops und Meisterschaften über innovative Aussteller bis hin zu Verkostungen und Vorträgen. Das Festival bringt Kaffeeliebhaber, Baristas und Branchenexperten zusammen und bietet ein vielfältiges Programm für Genießer und Entdecker. www.frankfurt-coffee-festival.de



Fratopia - Festival der Entdeckungen – 16.-20.9.

Das Fratopia Festival der Entdeckungen findet 2025 vom 16. bis 20. September in der Alten Oper Frankfurt statt. Fünf Tage lang öffnen sich die Türen für über 200 kostenlose Konzerte und Veranstaltungen in verschiedenen Sälen und Foyers. Das Programm bietet eine bunte Mischung aus Klassik, Jazz, Weltmusik, Pop und experimentellen Formaten. Ohne Anmeldung können Besucher spontan eintauchen, neue Klangerlebnisse entdecken und Musik in ungewohnter Atmosphäre genießen. Fratopia schafft Raum für künstlerische Freiheit, innovative Konzertformen und spricht auch Menschen an, die sonst selten klassische Konzerte besuchen. Das Festival ist ein offenes Experimentierfeld, das Musik neu erlebbar macht und die Alte Oper zum lebendigen Treffpunkt für alle Generationen verwandelt. www.alteoper.de/de/festivals-und-highlights/fratopia/167



Frankfurter Oktoberfest – 18.9.-12.10.

Vom 18. September bis 12. Oktober 2025 verwandelt sich der Deutsche Bank Park in Frankfurt wieder in ein großes Festzelt mit Oktoberfeststimmung. Täglich erwarten die Besucher Live-Musik, Festbier und bayerische Spezialitäten. Mit dabei sind Lorenz Büffel, Mickie Krause, Oli P. und Roy Hammer & die Pralinées. Themenabende und Familienfrühschoppen sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung. www.frankfurter-oktoberfest.de



Musik macht glücklich! Geht raus und habt Spaß...

