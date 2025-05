Frankfurter Rathaus

Speed-Dating beim Tag der offenen Tür im Römer

„Deine Stadt. Dein Rathaus. Dein Tag“: Am 17. Mai findet der Tag der offenen Tür im Frankfurter Römer statt. Ein vielfältiges Programm erwartet Besucher jeden Alters auch auf dem Römerberg.

Florian Aupor / 14. Mai 2025, 15.45 Uhr

Unter dem Motto „Deine Stadt. Dein Rathaus. Dein Tag.“ findet am Samstag, den 17. Mai, der Tag der offenen Tür im Frankfurter Römer statt. Von 11 bis 18 Uhr kann das Rathaus erkundet und hinter die Kulissen der Stadtpolitik geschaut werden. Dieses Jahr steht der Tag im Zeichen der Demokratie, denn „Demokratie lebt von politischer Kenntnis – und von Beteiligung. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie“, heißt es in der Einladungsbroschüre.



Das Programm bietet verschiedene Führungen, auch extra für Kinder. Außerdem gibt es exklusive Einblicke und die Möglichkeit zum Austausch über die Stadtpolitik. Bei einem „Tisch-Parlament“ kann beispielsweise in einfacher Sprache über den Rechtsstaat oder den Alltag von Politikern gesprochen werden. Zu Gast ist Sylvia Momsen von den Grünen Frankfurt.



Für diese und einige andere Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Aus Sicherheitsgründen finden am Eingang des Rathauses Taschenkontrollen statt, weshalb mit Wartezeiten zu rechnen ist. Nach 17.30 Uhr ist kein Einlass ins Rathaus mehr möglich.



Wie funktioniert Demokratie in Frankfurt und wie sieht das Büro von OB Mike Josef aus?



Im Erdgeschoss des Römers dreht sich alles um die Frage, wie Kommunalpolitik funktioniert – vom Wahlsystem bis hin zu Entscheidungsprozessen – und welche politischen Beteiligungsmöglichkeiten es für Bürger gibt. OB Mike Josef (SPD) möchte „gerade in diesen Zeiten die Frankfurter Stadtgesellschaft ermutigen, sich aktiv in demokratische Prozesse einzubringen“ und „zeigen, dass Politik und Verwaltung nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden“. Das gilt auch für die Tür zu seinem Dienstzimmer, das den ganzen Tag zugänglich ist.



Die Vorsitzende des Stadtparlaments Hilime Arslaner (Grüne) möchte jeweils von 14.30 bis 16 Uhr und von 17 bis 18 Uhr ebenfalls in ihrem Dienstzimmer mit den Frankfurtern in den Dialog kommen und beantwortet dort Fragen zu ihrer Arbeit oder anderen Themen. In Arslaners Dienstzimmer können außerdem Gastgeschenke aus aller Welt besichtigt werden.



Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) erklärt zwischen 10 und 14 Uhr ohne Fachbegriffe und möglichst verständlich die städtischen Finanzen. Da die Veranstaltung bereits stark nachgefragt ist, müssen Interessierte auf Restplätze vor Ort hoffen.



Speed-Dating mit hauptamtlichen Stadtpolitikern



In direkten Austausch mit hauptamtlichen Magistratsmitgliedern und Stadtverordneten kann man beim Speed-Dating (12 bis 13.10 Uhr und 16 bis 17 Uhr) im Kaisersaal kommen. Fragen und Ideen können mit bis zu drei Frankfurter Politikern besprochen werden. Die Platzzahl ist beschränkt. Um eine Teilnehmerkarte zu bekommen, sollte man zehn Minuten vor Beginn vor Ort sein.



Kinder erwartet ein Abenteuerspielplatz auf dem Römerberg



Neben Führungen in der Paulskirche und Einblicken in die Prozesse rund um ihre Sanierung sowie die Entstehung des Hauses der Demokratie, gibt es auf dem Römerberg den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm. Mitmachaktionen, Vorführungen und große Einsatzfahrzeuge, etwa von der Feuerwehr, können dort bestaunt werden. Kinder erwartet ein Abenteuerspielplatz mitten in der Stadt.



Info

Hier finden Sie weiter Informationen und das Programmheft zum Tag der offenen Tür.