Kult-Krimi auf der Bühne

Mord in der Frankfurter Jahrhunderthalle

Tausendsassa Carsten Strauch wartet zum ersten Mal mit Theater auf: Mit dem Stück „Mord im Orient-Express“ ist er derzeit in Deutschland unterwegs – und macht Halt in der Frankfurter Jahrhunderthalle.

Andreas Dosch / 15. Mai 2025, 11.00 Uhr

Der Offenbacher Carsten Strauch ist ein bildbewegter Tausendsassa, wir haben seine vielfältigen Aktivitäten über die Jahre (eher: Jahrzehnte) mit Begeisterung begleitet: Animationskünstler („Futter“, 1996), Kurz- und Spielfilmregisseur („Das Taschenorgan, 2000; „Die Aufschneider“, 2007), Produzent („König der Raben“, 2020), Comedian („Götter wie wir“, 2012; „ZDF-Sketch History“, 2015-19), Schauspieler („Eine Insel namens Udo“, 2011; „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“, 2022). Auch sein gleichnamiger YouTube-Kanal kann sich mit über 70 Millionen Aufrufen sehen lassen.



Zu Gast in der Jahrhunderthalle: „Mord im Orient-Express“



Was fehlt da noch? Richtig: das Theater! Genau hier macht das mediale Multitalent jetzt zum ersten Mal seine große Aufwartung, und zwar in Gestalt des legendären Meisterdetektivs Hercule Poirot in einer neuen Bühnenfassung von Agatha Christies Krimiklassiker „Mord im Orient-Express“, zuletzt fürs Kino verfilmt vom Briten Kenneth Branagh und dessen monströsem Schnauzbart.



Ob Strauch sich auch einen solchen stehen lässt, bleibt abzuwarten. Das Stück jedenfalls tourt seit April durch ganz Deutschland und wird vom 17.–19. Mai in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu Gast sein. Ein Heimspiel also.