„Frankfurt spart Wasser"

Kampagne für nachhaltigen Wasserverbrauch

In den kommenden Wochen wird wieder stadtweit für die Aktion geworben: Frankfurt soll aufgrund des Klimawandels und den länger werdenden Trockenperioden mehr Wasser sparen.

Lukas Mezler / 13. Mai 2025, 12.19 Uhr

Die Stadt Frankfurt setzt ihre anhaltende Wassersparkampagne fort und startet unter dem Motto „Jede:r ein bisschen, zusammen ganz viel. Mach mit!“ in die vierte Runde von „Frankfurt spart Wasser!“. Ziel der Kampagne ist es, die Bürgerinnen und Bürger für einen bewussten und sparsamen Umgang mit der wertvollen Ressource Trinkwasser zu sensibilisieren. Angesichts des Klimawandels, der vermehrt zu längeren Hitze- und Trockenperioden führt, wird ein nachhaltiger Wasserverbrauch immer wichtiger.



Zapf-Rodríguez: „Dass Wasser ganz selbstverständlich aus dem Hahn fließt, ist eigentlich ein echter Luxus"



„Trinkwasser wird in Zeiten der Klimakrise zunehmend zur knappen Ressource – auch in Frankfurt“, betont Klima- und Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodríguez (Grüne) . „Dass Wasser ganz selbstverständlich aus dem Hahn fließt, ist eigentlich ein echter Luxus – wir sollten diese wertvolle Ressource wertschätzen und schützen.“ Schon kleine Verhaltensänderungen im Alltag können laut Zapf-Rodríguez eine große Wirkung haben. So helfe es bereits, kürzer zu duschen, den Wasserhahn beim Zähneputzen abzudrehen oder im Garten vermehrt Regenwasser zu nutzen. Jeder Tropfen zähle.



„Ich dreh ab“, „Ich spar’s mir“ oder „Ich fang dich auf“



Die Kampagne ist Teil des kommunalen Wasserkonzepts, das die Wasserversorgung langfristig sichern soll. In den kommenden Wochen wird wieder stadtweit für die Aktion geworben: Mit Plakaten auf Litfaßsäulen und erstmals auch auf digitalen Werbeflächen und in den U-Bahnen wird auf das Thema aufmerksam gemacht. Zusätzlich werden an öffentlichen Orten wie Stadtteilbibliotheken, Restaurants und Cafés erneut Postkarten mit eingängigen Slogans wie „Ich dreh ab“, „Ich spar’s mir“ und „Ich fang dich auf“ ausgelegt.



Info

Weitere Informationen zur Kampagne sind unter frankfurt.de/wassersparen zu finden. Dort gibt es auch zahlreiche praktische Tipps zum Wassersparen im Alltag. So sollte man im Haushalt etwa Wasch- und Spülmaschinen nur voll beladen nutzen, Eco-Programme wählen und beim Kauf neuer Geräte auf Wassereffizienz achten. Im Garten empfiehlt es sich, morgens oder abends zu gießen, Regenwasser zu sammeln und trockenheitsresistente Pflanzen auszuwählen. Bei der Körperpflege helfen wassersparende Armaturen sowie der Verzicht auf Vollbäder zugunsten kürzerer Duschen.

Lukas Mezler Jahrgang 1997, Studium der Sozial- und Kulturanthropologie an der Goethe-Universität Frankfurt, EHESS in Paris. Seit Oktober 2024 beim JOURNAL FRANKFURT. Mehr von Lukas Mezler > E-Mail schreiben >