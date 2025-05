Mainzer Landstraße

Gibson Beach Club: Strandfeeling zwischen Hochhäusern

In der Mainzer Landstraße hat gestern der Gibson Beach Club eröffnet. Der Ableger des bekannten Clubs sorgt mit Padel-Flächen, Foodtrucks und Liegestühlen für eine Auszeit vom Trubel der Stadt. Auch im Winter soll es ein Angebot geben.

Lisa Veitenhansl / 13. Mai 2025, 11.38 Uhr

6800 Quadratmeter, zwischen Hochhäusern, dazu Sandstrand, Palmen, Padelplätze und Foodtrucks: In der Mainzer Landstraße hat gestern der Gibson Beach Club eröffnet. Wo ab 2026 das Bürogebäude Canyon entstehen soll, bespielt nun der Ableger des Gibson Club auf der Zeil das Gelände. Vor und während Corona war der Beach Club noch an der Alten Oper vertreten, nun gibt es mehr Platz zwischen den Bankentürmen.



Sportlich auspowern auf Padel-Flächen



„Natürlich bieten wir klassisches Strandfeeling mit allem, was dazugehört – aber nicht nur, sagt Bastian Bernhagen, geschäftsführender Gesellschafter des Gibson Club. Die Fläche gliedert sich in unterschiedliche Bereiche. Während der After-Work-Drink auf Sand und Liegestühlen genossen werden kann, gibt es auch einen Bereich mit gemütlichen Lounge-Möbeln. Dahinter wird es dann auf zwei Padel-Feldern sportlich. Die Sportart ist dem Tennis ähnlich wird aber mit anderen Schlägern gespielt und hat sich mittlerweile zum Trend entwickelt.



Entstanden sind die Felder in Zusammenarbeit mit der Fitnesssstudio-Kette Fitseveneleven, dem Frankfurter Streetwear-Label 6PM und dem Sportartikelausstatter Head, der das Leih-Equipment zum Padel spielen zur Verfügung stellt. Generell kann jeder auch unabhängig vom Beach-Club und dessen Öffnungszeiten die Padel-Flächen nutzen. Das gebe es in der Innenstadt so sonst nicht, betont Bernhagen. Die Anmeldung Buchung erfolgt über die App Playtomic oder direkt vor Ort.



Food Court mit breitem Angebot von Frankfurter Gastronomiebetrieben



Ein weiterer Bereich ist der Food Court mit fünf Gastronomiebetrieben aus Frankfurt. „Das ist ein Ankerpunkt für uns“, sagt Bernhagen. Hier sei es wichtig, für jeden etwas anzubieten. Daher gibt es Matcha, Acai-Bowls und Rawcakes von Plants & Cakes, Eis von Amami von der Berger Straße, thailändische Gerichte von Thong Thai sowie Burger, Wraps und Salate von Heidi und Paul und lateinamerikanische Küche vom Club Social Mexicano.



Live-Musik und Events auf Sand



Ein reguläres Programm wie das in der Gibson-Location auf der Zeil der Fall ist, gibt es in der Mainzer Landstraße nicht. In der Mitte gibt es ein DJ-Pult und im Bereich mit den Liegestühlen eine kleine Bühne. „Jeden Dienstag gibt es Live-Musik mit der Urban Club Band“, sagt Bernhagen. Mit Fitseveneleven sind zudem auch weitere Events auf der Beach-Fläche geplant.



Im Herbst soll sich der Beach Club wandeln und fließend in den Winter übergehen. Die Food-Stände werden dann ab- und eine Almhütte aufgebaut, erklärt Bernhagen. Mit ihr soll es dann einen Wintermarkt geben. Die Palmen allerdings seien winterfest und sollen selbst dann bleiben.



Info

Gibson Beach Club

Bahnhofsviertel

Mainzer Landstraße 23

Mo-Fr 12-15 und ab 17 Uhr, Sa/So ab 15 Uhr

Lisa Veitenhansl Jahrgang 1997, Studium der Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt, seit November 2021 beim Journal Frankfurt. Mehr von Lisa Veitenhansl > E-Mail schreiben >